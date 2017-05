Rosa López visitó la casa de Bertín Osborne en una nueva entrega de Mi Casa Es La Tuya. Una entrega en la que ni la cantante de OT ni el presentador decepcionaron. Aunque la cantante es habitual en programa de televisión, guardaba un as bajo la manga, en esta ocasión un nuevo calvario que durante muchos años ha llevado en secreto... hasta ayer.

Bertín consiguió que Rosa se sintiera cómoda y relajada, y obtuvo confesiones tan íntimas como que lleva dos años sin tener una relación con un hombre. Pero, sin duda, la revelación que más estremeció a los espectadores y que se producía entre lágrimas fue la que tenía que ver con su carrera profesional y una supuesta negligencia médica que casi acaba con toda su trayectoria musical.

Rosa López habló por primera vez de por qué tuvo que estar un año apartada de los escenarios y sin poder cantar. Según explicó ella misma, muy emocionada, una inyección de una sustancia que todavía desconoce le obligó a abandonar su gira.

"Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien", confesó la ganadora de Operación Triunfo 1 entre lágrimas: "Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico".

Sin embargo, Rosa no tiene muy claro todavía que quien acudió fuese un medico, y todavía no entiende qué fue lo que sucedió, recuerda con frustración: "Este médico me trajo al camerino y me dijo que solo me iba a ver, pero yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...". La cantante reveló, muy emocionada, que esa inyección casi arruina su carrera.

"En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba", continúa Rosa, asegurando que tuvo que estar ocho meses encerrada en casa comunicándose únicamente a través de una pizarra y que se vio obligada a ser intervenida quirúrgicamente de las cuerdas vocales.

La situación llevó a Rosa a una profunda depresión por la que tuvo que recibir tratamiento y de la que aun todavía tiene secuelas.