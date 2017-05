Alba Carrillo y Laura Matamoros pasan del odio a las confidencias en 'Supervivientes'

Este jueves tuvo lugar la quinta gala de Supervivientes, una noche sin grandes sorpresas y donde se notó la ausencia de Lucía Pariente, que deja a su espalda un concurso más tranquilo sobre todo para su hija Alba Carrillo, que desde que decidió continuar se lleva mejor con el resto de concursantes.

Todo puede pasar en Supervivientes, hasta que Laura Matamoros y Alba hayan pasado de enemigas íntimas a amigas confidentes. En la historia del concurso se recordará la tremenda pelea que protagonizaron hace un par de semanas, un desencuentro que puso a la modelo al límite y a punto de tirar la toalla. Sólo hizo falta un accidente de Alba para que Laura sacara a relucir su lado más humano y se lanzara a ayudarla. Alba se quemó el pie con las brasas y Laura fue la primera en socorrerla, dejando incluso que se apoyara encima de ella.

La unificación de los dos equipos favoreció el acercamiento en Playa Uva y parece que aquella pelea ha quedado en olvido. "Este concurso es de locos. Yo hace dos semanas matándome con Alba, y me he preocupado como la que más", dijo Laura. A pesar de todo, Alba tenía la esperanza de llevarse bien con Laura desde el principio, y es que las dos se mueven en los mismos círculos en Madrid: "Yo sabía que no me iba a llevar mal con ella. Sabía que tenía mucho carácter, como yo, y que íbamos a tener algún roce, pero tiene buen fondo". Laura es muy amiga de Marta, mujer de Fonsi Nieto (exmarido de Alba). La modelo explicó que Marta siempre le ha caído bien, sólo discutieron una vez después de una pequeña pelea con Fonsi.

Laura fue la primera en ayudar a Alba

En su recién estrenada "amistad", las dos se contaron confidencias y hablaron de sus actuales novios. A Alba le preocupa la imagen que pueda estar proyectando y que su pareja piense que está loca. "No creo que me deje por esto", llegó a decir Alba, aunque aquí en España ya se empieza a comentar en los platós que David Vallespín no está esperándola con los brazos abiertos.

Nuevos equipos, nominados y el adiós de Las Mellis

El grupo se ha dividido en dos: Cielo e Infierno. Los espectadores eligieron con sus votos el destino de cada concursante, resultando Gloria Camila, José Luis, Alejandro, Juan Miguel y Laura Matamoros en el Cielo; Bigote Arrocet, Kiko, Alba Carrillo, Leticia Sabater, Paola e Iván en el Infierno. Iván y Alejandro son los líderes de cada equipo, respectivamente, después de ganar la prueba de la apnea, sin duda la más angustiosa del programa.

Iván se midió codo con codo con Arrocet

Alejandro aguantó casi dos angustiosos minutos

Asimismo, el resultado de las nominaciones queda en Gloria Camila y José Luis en el equipo Cielo y Leticia y Paola en el equipo Infierno.

Por otro lado, Raquel fue la nueva expulsada del concurso en su duelo contra Juan Miguel. La última semana ha sido muy dura para ella, sobre todo después del abandono de su hermana Bibi. No le quedaban ni ganas ni fuerzas para seguir luchando y todavía tenía que someterse al televoto frente a la zombi Janet para conocer la expulsión definitiva. La melliza no soportaba ya ni las bromas de Jorge Javier, y cuando el presentador pronunció su nombre como eliminada definitiva, respiró aliviada por fin. A pesar de su deseo de participar en el reality, las hermanas han sido una gran decepción.