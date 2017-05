Miri y Jorge: tonteo, tensión y salvación en el último capítulo de 'MasterChef'

La gestión de Miri como capitana en el último capítulo de MasterChef fue un verdadero desastre que incluso desembocó en un enfrentamiento con Jorge, con quien tiene "buena conexión", aunque, finalmente, ésta le salvó de la eliminación.

Los jueces instaron a Jorge a seguir los consejos de Miri. Ella dijo que no se deja ayudar demasiado, y esta afirmación enfadó al exfutbolista: "Yo pedí casi sin conocerla un delantal más por ella. Es una cosa que cuando contamos la historia, ella se salta".

Además, el desastre de Miri como capitana en exterior hizo que no fuera la compañera deseada en la prueba. De hecho, Jorge la "invitó" a marcharse de su equipo tras recordarle que tenía que estar pendiente de los dos.

Los concursantes quisieron homenajear en Menorca a la gastronomía local, aunque el tributo resultó fallido. Eva González tuvo que pedir perdón a los comensales: "Os pido disculpas. No han sabido trasladar el sabor de la gastronomía". Pepe Rodríguez dijo que "destrozaron" las rayas; Samantha tildó el resultado de "penoso", y Jordi Cruz se cebó con Miri: "Has cometido error tras error. Me has sacado de mis casillas".

Finalmente, el jurado decidió que todos los concursantes debían enfrentarse a la prueba de eliminación aunque ofreció a Miri la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros o a ella misma. La concursante salvó a Jorge. El jurado criticó la decisión y señaló que el mejor había sido José María.