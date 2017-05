Karlos Arguiñano: "He tenido amigos de ETA"

Karlos Arguiñano fue uno de los protagonistas de la última entrega de Fora de sèrie, uno de los programas más populares de la cadena TV3, la televisión autonómica catalana. En el programa, presentado por Gloria Serra, habló sobre política y confesó que ha "tenido amigos en ETA y amigos a los que ha matado ETA. Me he comido marrones de una manera bestial". Y subrayó que tiene la sensación de que "en el mundo mandan los malos. ¿Quién avisa a los corruptos de que les van a hacer una inspección?", se preguntó.

"¿Por qué un día no juntáis las armas, si son muchas en dos camiones y si son pocas en dos furgonetas, os vais a un stop, las dejáis allí y decís que ya está? Hemos dejado la violencia a un lado y ahora tenemos que llevarnos muchísimo mejor", explicó el cocinero a Gloria Serra.

También habló sobre la moda de los concursos de cocina en televisión en los que cree que "no se aprende a cocinar". Y abordó la situación de la cocina española recordando que "a partir del movimiento de la nueva cocina vasca, el resto de España se interesó en la gastronomía de cada zona", aunque puntualizó que no sólo en su tierra natal se come bien porque "España es un mosaico de cocinas". Según el cocinero, "vayas donde vayas, comerás bien con productos de la zona".