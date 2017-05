Surge un nuevo conflicto en Sálvame, uno que podría enquistarse lo suficiente como para tener consecuencias serias. Rafa Mora, uno de los nuevos colaboradores del espacio, se las arregló ayer para enemistarse con la mitad de compañeros del programa, al confesar no haber recibido demasiado apoyo de personas como Gema López o Lydia Lozano... entre otros.

Mora, evidentemente disconforme con el trato recibido, agradeció a Kiko Matamoros, Mila Ximénez o Kiko Hernández el trato que han tenido con él a lo largo de estos meses. Pero criticó abiertamente el trato de Gema López, "que cada vez que digo algo ella tiene que darle la vuelta". Rafa confesó estar pasando una especie de calvario con ella, ya que "es muy buena argumentando y tiene muchas tablas; te enfrentas a un peso pesado".

López, de todas formas, no se quedó precisamente callada y, como para dar la razón a Mora, arremetió duramente contra él y su ética de trabajo. "Currátelo como hacemos los demás. Aprende el discurso y óyelo", le espetó a la cara ante Carlota Corredera y los demás. Más tarde, Lydia Lozano –el otro vértice del enfrentamiento– haría algo parecido con su compañero.

Mora, de todas formas, quiso mostrarse agradecido con otros compañeros de plató, como Mila, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Terelu, "que me lo han puesto fácil". También tuvo un toque cariñoso hacia María Patiño, que más tarde pagaría caro. "María, quitando algún pequeño conflicto puntual, me lo ha puesto fácil". Patiño tomaría nota de ello, y, muy seria, se contuvo hasta que pudo responder cuando la conversación derivó hacia el trabajo de Bigote Arrocet en Supervivientes, con el que Rafa Mora está siendo muy crítico. Las respuestas secas y cortantes de Patiño llevaron a Mora a asegurar que ahora "a María le pasa algo conmigo".

Pero la otra gran discusión, además de con Gema, fue con Lydia Lozano, otra de las veteranas del espacio. Y precisamente eso, veterana, la llamó Rafa Mora. "Es una tía que lleva mucho aquí, con una gran trayectoria y mucha experiencia. Pero a veces ha dicho cosas que o no se entera y no es la Lydia que yo seguía en Tómbola, o es que tiene maldad y me intenta ir minando la moral".

Lozano, como era de esperar, tampoco se mordió la lengua: "¿Me estás llamando mala o tonta?", le dijo al colaborador. Éste la lió más sugiriendo que los años no pasaban en balde para ella y su trabajo como colaboradora. Lo que causó la respuesta airada de Lydia Lozano, que apoyando la versión de Gema, dejó caer que Rafa Mora no se prepara particularmente bien los temas: "Hay viernes que vienes aquí y me preguntas: oye, Lydia, ¿de qué se está hablando?".

También hubo tensión con Terelu, criticando que el "corrillo de amigas" en el que se ha convertido Sálvame le haya hecho "la ola por interés". Terelu, afectada por los últimos acontecimientos en su vida personal y con su madre aún en el hospital, llamó poco menos que desagradecido a Rafa Mora: "Yo he pasado malos momentos y no te he encontrado a ti, Rafa", cuando ella sí ha supuesto un apoyo para él en momentos clave. Una tarde complicada para Rafa Mora que podría traerle consecuencias de cara a la relación con sus compañeros.