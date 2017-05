Paula Vázquez acusa a Antena 3 de "misoginia"

Paula Vázquez es uno de los grandes rostros de la televisión española y aunque no le han faltado ofertas en los tres años que lleva apartada de la pequeña pantalla, sí que se nota su ausencia. La presentadora estrena el 29 de mayo el programa El Puente en Cero de Movistar +, un reality del que no han trascendido grandes detalles pero que se espera sea una gran revolución por lo novedoso de su formato, según la propia cadena.

Vázquez habló con el portal Bluper sobre su pasado y futuro en televisión y, en su entrevista, le dedicó unas palabras nada amables a Antena 3, donde trabajó durante años. "En este tiempo me he dado cuenta que esto lo vemos todo y al final los titulares y bofetadas me las llevo yo. Y como soy mujer, me las llevo más gordas. Se ve que en cierta cadena no hay mujeres en entretenimiento y hay hombres con tres o cuatro programas", declaró Paula.

El entrevistador quiso saber si se refería a Telecinco pero ella contestó claramente que se refería a la cadena de Atresmedia. "Cuando yo salgo de Antena 3, por ejemplo, me dicen que no hay programas de entretenimiento. Y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia".

Un tema peliagudo en el que se profundiza todavía más: "¡Qué coincidencia que un hombre tenga tres programas y tú estés en casa! ¿Eso es casualidad? No quiero ser la que abandera estas cosas cuando todos lo vemos. No estoy descubriendo oro. La única mujer ahí es Susanna Griso y no hace entretenimiento", dijo.