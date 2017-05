María Patiño rompe a llorar decepcionada con sus compañeros en 'Sálvame'

Por si no eran suficientes los enfrentamientos diarios entre los colabores de Sálvame, la dirección del programa les ha sometido esta semana a una encuesta que ha levantado ampollas entre ellos: quién es el colaborador más molesto, el más deshonesto, el más traicionero… son algunas de las preguntas a las que los colaboradores tenían que responder. Todo ello para imitar una prueba de Supervivientes realizada el pasado domingo durante el debate y de la que Bigote Arrocet salió vencedor.

Durante la resolución de la prueba, Jorge Javier Vázquez preguntó a Kiko Hernández y Kiko Matamoros quién pensaban que es el colaborador más deshonesto. Aunque ellos nombraron otros colaboradores, la que sumó un mayor número de votos fue María Patiño. Enseguida, la periodista empezó a mostrar su malestar y a pesar del apoyo que recibió de sus compañeros, Patiño no pudo evitar romper a llorar y abandonar el plató para impedir que las cámaras captasen el momento.

Chelo García Cortés salió en auxilio de su amiga: "La conozco desde hace 17 años y, junto a Gema, son las dos únicas personas por las que pondría la mano en el fuego", aseguró en defensa de la periodista, que no tardaría en volver a entrar con una sonrisa pidiendo perdón al público por haber abandonado su puesto de trabajo.

El resto de colabores elegidos en la prueba fueron:

-El colaborador más molesto: Kiko Matamoros.

-El que no está aprovechando su paso por el programa: Anabel Pantoja.

-El que creen que abandonará el programa de forma voluntaria: Terelu Campos.

-El más propenso a traicionar: Jesús Manuel.

-Quien creen que tiene más apoyo fuera, sin merecerlo, es Lydia Lozano.

-El colaborador más torpe: Chelo García Cortés.

-El que se cree inteligente pero no lo es: Kiko Matamoros

-El que no merece estar en el programa: Lydia Lozano

- Del que menos se fían: Kiko Hérnández

-A quien no quien ver cuando termine el programa: Laura Fa y Anabel Pantoja