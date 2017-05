¿Es Steven Avery inocente?, era la pregunta con la que comenzaba Making a murderer, el alabado documental que estrenó Netflix en el año 2015 y que, más allá de narrar la historia de un hombre condenado por agresión sexual y exonerado 18 años después gracias a unas pruebas de ADN, reflexionaba y evidenciaba las fallas del sistema judicial americano. ¿Cómo defiendes a alguien que tiene todo un Estado en contra?

El true crime, género no tratado hasta ahora en España pero muy habitual en otros países, ha llegado a nuestra televisión de la mano de Antena 3 y Bambú producciones (productora que está detrás de ficciones de éxito como Veltet o Las chicas del cable). Lo que la verdad esconde es el resultado de agitar en un mismo producto el documental, la ficción y el reportaje de investigación y que supone una nueva lectura del mediático caso del asesinato de Asunta Basterra. Alejado del amarillismo típico de este tipo de producciones, Bambú ofrece una miniserie de tres episodios que se acerca a lo ofrecido por la plataforma de pago en Making a murderer, centrándose en la información sin caer en el sensacionalismo o la excesiva dramatización de los hechos.

No hay opinión, no hay voz en off pero sí hay documentación, análisis y entrevistas. Una miniserie que parte de la carencia por el hecho de hablar de una niña que ya no está y de unos padres que se encuentran en prisión defendiendo su inocencia. El resultado han sido más de 400 horas de grabación en las que no hace falta un narrador: los testimonios, las propias recreaciones con los protagonistas y las imágenes que ya hemos visto en televisión, conforman un relato ágil y comprensible para el espectador. Y, aunque en este primer capítulo solo hemos visto alguna pincelada de lo que realmente pretende tratar el documental, la intención es mostrar el papel de los medios de comunicación y las incoherencias judiciales que plagaron el caso desde que se encontró el cuerpo de Asunta.

Lo que la verdad esconde no seducirá a todo tipo de espectadores. Los que esperen ver recreaciones dramatizadas del caso, no lo van encontrar. Los que esperen ver una resolución final o un posicionamiento por parte de los creadores, también se sentirán defraudados. La nueva produción de Bambú narra, desde una parte humana y personal, uno de los casos más mediáticos de los últimos años, basándose en la neutralidad periodística y que permite ver la cara oculta este tipo de sucesos y las secuelas que quedan en sus protagonistas.