Jorge Javier Vázquez ya había advertido que la gala de este jueves no iba a ser fácil para Bigote Arrocet. Hace una semana, el novio de María Teresa Campos fue el vencedor en una prueba de recompensa por la que recibió un premio compuesto por un zumo de naranja, café y tostadas durante tres días. Antes de la realización del juego, Bigote creyó oír a Lara Álvarez que el premio incluía también bacon y huevos. "Esto no fue lo pactado. No voy a comer para que cumplan con lo pactado", afirmó Bigote rechazando lo que la organización le ofrecía.

Este jueves, el programa se tomó la revancha y mostró al humorista el vídeo que demostraba que en ningún momento la presentadora habló de bacon y huevos. Bigote vivió uno de sus momentos más difíciles del concurso al ver como el presentador y sus compañeros se le echaban encima recriminándole su actitud durante los últimos días. "Me parece correcto si es así. No tengo nada que decir. Tiene razón Lara", intentó disculparse Bigote.

Sin embargo Jorge Javier no tuvo piedad con el concursante: "Has protagonizado un espectáculo que ha rayado lo bochornoso. Una falta de respeto hacia los concursantes y la organización del concurso. Te has metido en un bucle de orgullo". El humorista no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer y continuó avivando la polémica: "En todo caso el desayuno era mío. Si no me lo quiero comer, no me lo como". "Después de la semana que has dado, ¿ahora no tienes nada que decir? ¿No tienes la sensación de que has metido la pata?", preguntó Jorge Javier. "Sí, claro. Te doy toda la razón del mundo", contestó Bigote. Para continuar con el rapapolvo iniciado por el presentador, Carmen Borrego se dirigió al novio de su madre desde el plató: "Bigote, te tenías que haber comido el desayuno. Te pido que vuelvas a ser el que eras hace unos días, no te metas en estos problemas".

Por otro lado, después de unas semanas de serenidad en la que apenas la hemos visto, Alba Carrillo volvió a ser protagonista de la polémica debido a unos comentarios vertidos por Kiko Jiménez, el novio de Gloria Camila, que definió a la modelo como "mujer florero" , "vaga" y "cuentista". "Debe de ser del tipo de mujer que está todo el día en pijama. Normal que el hombre tenga que salir a buscar fuera de casa lo que no tiene dentro", dijo en referencia a las supuestas infidelidades que Alba denunció por parte de Feliciano López. Ella no acepto sus palabras y rompió a llorar sin poder articular palabra. Jorge Javier salió en defensa de la modelo y pidió a Kiko que no se vuelvan a repetir ese tipo de comentarios "ya no por mí, que yo cuando termine el concurso te dejaré de ver. Sino por la imagen que estás dando fuera".

Primeras visitas de los familiares

Esta semana han dado comienzo las habituales visitas de los familiares de los concursantes en Honduras. Una de ellas fue la madre de Kiko y suegra de Gloria Camila, que vivió un emotivo encuentro con la hija de José Ortega Cano a la que llevó un mensaje de ánimo de su padre: "Que te quiere con locura, que está muy orgulloso de ti, que luches. Ana María también te quiere mucho". La sorpresa no terminó ahí y el torero entró por teléfono para alentar a su hija: "Gloria estamos todos deseando verte,pero también que te animes, que cojas fuerza, que luches. Tu madre te está apoyando desde el cielo, ella está contigo. Como estamos toda la familia".

Los nominados de esta semana eran José Luis, Paola Caruso, Leticia Sabater y Gloria Camila. Finalmente el público no ha perdonado el controvertido concurso de Leticia Sabater, que se convertía en la nueva expulsada. La concursante ha sido una de las grandes revelaciones de la edición, pero su afán de protagonismo y su la poca naturalidad de sus actuaciones hizo que se echara encima a la mayoría de sus compañeros, que no dudaron en celebrar su expulsión. Incluso Alba Carrillo bailó una sevillana animando a Leticia a abandonar la isla. La expulsada tuvo que medirse con Janet Capdevila por el puesto de zombie. Los espectadores decidieron que la concursante que debía de abandonar (por segunda vez) el concurso y regresar a España es Janep.

Los nuevos nominados que se enfrentaran a los votos del público durante esta semana son: Iván, Paola Caruso, Gloria Camina y Alejandro Caracuel.