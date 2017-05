María Teresa Campos, traicionada por una amiga que acudió al plató de 'Sálvame'

María Teresa Campos abandonó este miércoles el hospital donde llevaba ocho días ingresada consecuencia de un ictus, el mismo día que su amiga Mayte Valdelomar escogió para acudir al plató de 'Sálvame' y hablar del estado de salud de la presentadora. Pero un día después, Terelu Campos volvió al trabajo y no parecía muy contenta: "Mis amigos no vienen a un plató a hablar de mí ni de mis parejas", dijo en clara alusión a Mayte.

No es la primera vez que Mayte aparece en televisión, ya que ha tenido sus minutos en el reality de Las Campos. Fue Kiko Hernández quien le preguntó directamente a Terelu si le sentó mal que la amiga de su madre acudiera a Telecinco. "Me sentó como una patada en el estómago", contestó tajante. ¿Y que pensó su madre? La sorpresa invadió el plató cuando Terelu desveló que María Teresa no sabía nada.

La propia Mayte entró por teléfono muy indignada: "Yo no voy a ningún plató si Terelu y María Teresa no me lo autorizan, y se ha acabado la historia". Sin embargo, Paz Padilla comentó que tuvo una conversación con ella durante una pausa de publicidad en la que Mayte no hablaba precisamente bien de las Campos, aunque no quiso entrar en detalles.

La versión de Valdelomar es que la llamaron para hablar del paso de Edmundo Arrocet por Supervivientes, pero coincidió con la salida del hospital de Terelu. "En su día llamé a Carmen Borrego y me dijo que no fuera, así que llamé y anulé. Pero esta vez, como Teresa ya estaba bien y no sé hacer otra cosa más que hablar de cosas buenas... Les pido perdón a las hijas porque quizás no he obrado bien y lo siento en el alma", dijo.