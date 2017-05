Kiko Matamoros lleva días mostrando su enfado debido al trato injusto que según el colaborador, está sufriendo su hija Laura Matamoros por parte de la organización de Supervivientes. Laura es de las pocas concursantes que desde que comenzó el reality, no ha recibido aún una llamada o visita de sus familiares. Después de denunciarlo públicamente durante la tarde de este viernes en Sálvame, la organización del concurso se puso en contacto con Jorge Javier Vázquez para aclarar lo sucedido.

Al parecer, se habían puesto en contacto con el novio de la concursante y estaba prevenido para hablar con ella durante la gala de este jueves. Llegado el momento, los organizadores se intentaron comunicar con él sin éxito: "La organización me ha mensajeado. Llamamos al novio de Laura y no lo cogió, estaba prevenido", contestó Jorge Javier Vázquez ante las quejas de Matamoros. "Pues lo siento si es así, le pido disculpas a la organización, replicó el colaborador.

Menos conciliador se mostró durante la charla que mantuvo con los medios durante la presentación del primer libro de Carlota Corredera, donde le preguntaron si le gustaría visitar a su hija en Honduras: "Me encantaría, me volvería loco. No me dejan ni llamarla por teléfono. Hay concursantes de primera y de segunda por lo visto". Y es que el padre de Laura Matamoros solo tiene buenas palabras para su hija: "La veo estupenda, creo que no es pasión de padre. Seguro que no gana el concurso, pero está haciendo un concurso digno. Solidaria, buena compañera, simpática... Está disfrutando y la veo guapa y bien".