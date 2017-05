Tensión durante la mañana del lunes en El Programa de Ana Rosa, que realizaba una conexión en directo con el reportero Álex Rodríguez para informar sobre la complicada situación en una zona del barrio de Tetuán, en Madrid, donde la violencia y la inseguridad son constantes y en las últimas semanas ha habido varios incidentes con disparos e incendios de por medio.

El equipo desplazado a la calle Topete, situada entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos, tuvo que parar en seco la conexión al ser agredidos con ladrillos y piedras por un vecino del barrio.

No obstante, ya hubo problemas antes de este incidente, que obligaron a Ana Rosa a salir del paso. Minutos antes, algunos vecinos tiraron huevos desde las ventanas al reportero y al cámara que, evidentemente aterrados, salieron corriendo en diferentes direcciones tras la agresión con ladrillos.

Más tarde, y en una nueva conexión, cuando el peligro había pasado, el propio Álex Rodríguez trató de quitar importancia: "Estamos bien, a nuestro compañero le han dado en la pierna con una piedra de yeso, a mí en la espalda y ella ha tenido un ataque de ansiedad", explicó.

La vecina que acompañaba a los periodistas aseguró, preocupada, que "a mí mañana sí que me matan, yo me quedo sin vosotros y me matan". El equipo del programa aconsejó en directo a María José que acudiese a la Policía y presentase un parte de lesiones.