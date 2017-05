Chelo García Cortés, ahogada por las deudas: "He tocado fondo"

A pesar de su aparente fortaleza, Chelo García Cortés es una mujer llena de miedos e inseguridades. Aunque ha sido considerada durante años una de las periodistas más importantes de la crónica rosa de nuestro país, su cuestionada profesionalidad, sus deudas con Hacienda y el rechazo a su participación en Supervivientes la ha hecho "tocar fondo". Por primera vez, Chelo se enfrenta a las preguntas de su amiga Gema López en la revista Semana donde asume los errores que ha cometido desde su llegada a Telecinco, habla sobre la pérdida de su madre y reconoce su temor a las deudas que la acorralan.

Angustiada por el dinero que Hacienda le reclama, la colaboradora de Sálvame asegura que la cantidad que le reclaman es tan grande "que no tengo tiempo material para cubrirla". "A veces me agobia el futuro, pero estoy segura de que, cuando salga el juicio, la ley se pondrá de mi parte, si no es así, se tendrán que quedar con lo que quieran. Lo que me piden es un disparate, que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución", confiesa en la revista. A pesar de sus problemas, Chelo siempre lo ha ocultado en sus declaraciones para que la gente que quiera "verla mal no se lo note".

Su trabajo en Sálvame es otro de los temas más cuestionados. Sus compañeros la han acusado de no saber actualizarse y haberse quedado estancada en el periodismo del corazón que se hacía años atrás: "Soy de una generación distinta y pienso que la gente no me toma en serio. Yo misma me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Cuando me disfrazo es como si dejara de ser yo y me siento ridícula. He tocado fondo pero no puedo responsabilizar a nadie.(…) Me acostumbré a ser la niña favorita: profesionalmente todo me había sido fácil y me doy cuenta de que no es así. He llegado a tener celos de ti (Gema). Llegué a Telecinco como una estrellita y cometí la torpeza de ser una clasista".

También tiene unas palabras para dos amigas del pasado: Isabel Pantoja y Bárbara Rey. Por parte de la primera, asegura que se ha sentido "maltratada" y "humillada". "Ya no la quiero, me duele, pero ya no la quiero", confiesa sobre la tonadillera. De la segunda, afirma que se sintió utilizada como "chivo expiatorio, pero yo también me equivoqué y dejé que me preguntasen por ella en el Poli Deluxe. (…) El tema del Poli lo arreglamos, pero tiempo más tarde su hermano se puso malo y ella me mandó un mensaje. Yo estaba en un momento complicado, quedé en llamarla, no lo hice y me arrepiento".

Marcada por la muerte de su madre

Durante parte de la entrevista, Chelo retrocede al pasado y recuerda su dura infancia, marcada por la muerte de su madre. Recuerdos que le duelen y le hacen añorar más que nunca las ausencias familiares: "A todas las niñas les iban a buscar madres al colegio, pero a mí no. La muerte de mi madre me la comunicó la Madre Superiora del Colegio de las Teresianas. Me sentó en su despacho y me dijo: 'Tu mamá ha cometido un pecado, no va a ir al cielo, se ha suicidado'".

Cuando le pregunta si ha perdonado a su madre, la periodista aún guarda rencor por la decisión de quitarse la vida: "Sinceramente, no la he perdonado. Al principio estaba muy cabreada, no lo entendía, llegué a odiarla, luego intentas comprender y ahora que yo he estado ahí, no puedo. Es verdad que estaba enferma, pero no nos lo merecíamos".