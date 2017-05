María Teresa Campos, indignada con Jorge Javier Vázquez por "humillar" a Bigote Arrocet

La decisión de Bigote Arrocet de rechazar el desayuno que ganó tras una prueba de recompensa en Supervivientes aún sigue provocando reacciones. El novio de María Teresa Campos acusó a la organización del reality de no cumplir con lo pactado cuando creyó oír que el premio incluía bacon y huevos.

El jueves pasado Jorge Javier Vázquez mostró al humorista las imágenes que demostraban que la presentadora no habló de esos alimentos en la explicación de la prueba. "Has protagonizado un espectáculo que ha rayado lo bochornoso. Una falta de respeto hacia los concursantes y la organización del concurso. Te has metido en un bucle de orgullo", le recriminó el presentador.

María Teresa Campos, que continúa en casa recuperándose favorablemente del ictus que sufrió hace dos semanas, vio la escena y no entendió los ataques a su pareja: "Ella cree que le humillaste", reconoció Carmen Borrego durante la gala de este martes. El presentador preguntó si podría llamar a Teresa por teléfono para explicarle lo sucedido. "Depende de cómo te portes esta noche", contestó Borrego.

"El jueves mi madre se enfadó, piensa que lo humillas porque es su pareja. Yo te dije que, por favor, no le metieses mucha caña, pero después…", comentó la menor de las Campos. "Yo este fin de semana pensé que mejor era no llamar a Teresa porque alguna vez me iba a caer…", terminó Jorge Javier.