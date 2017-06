Tensión con Toño Sanchís que arremete contra todos en 'El Programa de AR'

La tensión no hace sino crecer después del juicio de Belén Esteban contra Toño Sanchís, o mejor, la empresa a nombre de su esposa Lorena a la que la colaboradora de Sálvame reclama casi medio millón de euros.

En una larga intervención en El Programa de AR, Sanchís hizo gala de carácter en una bronca discusión donde hubo para casi todos, en la que arremetió contra Esteban, el periodista Antonio Rossi e incluso la productora La Fábrica de la Tele. La demanda, presentada en marzo del año pasado y admitida a trámite en julio, está a punto de resolverse tras un juicio al que solo asistió la denunciante.

Sanchís acusó a Antonio Rossi de haber defendido a capa y espada la versión de Belén Esteban: "Como portavoz de esa señora me has llamado sinvergüenza", acusó el ex representante en pleno directo, asegurando que él y otros colaboradores como Paloma García Pelayo han estado "defendiendo lo indefendible" y "manteniendo una situación" que bordea el delito. Rossi, en contrapartida, contestó a Sanchís que "esto para mi es trabajo, para ti es personal".

El asunto se refería a otros indicios de delito que implicarían la falsificación de la firma de Belén Esteban en varios documentos, uno destinado a los damnificados del terremoto de Lorca, y otra cuenta donde supuestamente Sanchís -o su esposa, a cuyo nombre está Lorant SL- habrían desviado los fondos que le corresponden a Belén... además de otras presentes en varios libros de cuentas. Un delito que abriría una nueva vía, esta vez por lo penal, en el enfrentamiento entre mánager y representada.

"Un perito caligráfico dijo que las firmas que aparecen en los contractos que se hacen con el banco no son de Belén, pero no que sean mías. Dicen que no las ha firmado Belén", admite Sanchís, defendiendo su inocencia con esas palabras.

Pero gran parte de su ira se dirigió a la prensa y otros programas televisivos que han abordado este drama, y que "no ha parado de decir mentiras durante un año año y medio, un acaso diario profesional, personal y profesionalmente; donde ayer incluso llegaban a decir si después del juicio le a a contratar alguien".

Sanchís, además, defendió su inocencia, amenazó con nuevas demandas y se manifestó seguro de ganar el enfrentamiento judicial. El acoso de Belén Esteban y La Fábrica de la Tele, que según dijo "van a saco" a por él: "Que esta persona juegue con una catástrofe como fue el terremoto de Lorca, diciendo que ella no sabía (...) Ya está bien de mentiras. Esto es ir a saco, ella y su productora", dijo enfurecido.