Jorge Javier Vázquez deja en shock a Leticia Sabater: "Eres una pedazo de marrana"

Es innegable que Leticia Sabater se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la nueva edición de Supervivientes. A pesar de sus excesos y su afán de protagonismo, la cantante de la "Salchipapa" se ha dejado la piel para dar lo mejor –y lo peor– de sí misma. La gala de este jueves volvió a pivotar en torno a ella en lo que se denominó "el misterioso caso de la salchicaca". Después de una ardua investigación por parte de la organización del programa descubrieron que Leticia había hecho sus deposiciones en una zona donde estaba prohibido.

La búsqueda del culpable dio comienzo días atrás, cuando Iván (Mujeres y hombres y viceversa) acusó a Paola Caruso de ser la dueña de la escatológica aparición, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos que terminó con un escupitajo por parte de la italiana. "Caca, ahí hay caca. ¿Quién se ha cagado ahí?", gritó Paola en el momento en que descubrió el presente. "Pues habrás sido tú que siempre te pillo haciendo tus cosas fuera. El que lo haya hecho ahí es un asqueroso", le contestó indignado Iván.

Jorge Javier Vázquez interrogó a Leticia para averiguar si ella era la culpable: "Ahora tenemos que preguntarle algo muy complicado a Leticia", comenzó el presentador. "Tenemos que preguntarle si la caca era de ella. A ver cómo se lo podemos decir finamente. (...) Ha ocurrido algo en el Infierno y creemos que tú tienes parte de culpa o toda la culpa. Leticia, hay voces en el Infierno que aseguran que has ido allí a hacer caca. O sea, que es tuya". "¡Qué vergüenza, por favor! ¿Cómo me haces esto Jorge?", reaccionó una avergonzada Leticia. "La salchicaca es tuya, pedazo de marrana", sentenció Jorge Javier mientras se oían las carcajadas del público en plató. "No tenía papel de baño porque les había robado de todo menos papel y llevaba muchas horas aguantándome y no podía más", intentó disculparse Leticia.

Un final por todo lo alto para la autora de "Toma pepinazo", que tuvo que decir adiós a su participación en el reality y regresar a España tras su enfrentamiento en el televoto con Paola Caruso, que volverá a ocupar el papel de zombie de la isla.

Noche de emociones

Gloria Camila vivió este jueves una de las noches más emocionantes de su estancia en Honduras cuando el programa recordó con un emotivo vídeo los 11 años de la muerte de su madre Rocío Jurado. En ella se vio a la artista cantando una canción a Gloria y a su hermano José Fernando cuando eran pequeños, lo que hizo que la joven rompiera a llorar.

Por su parte, Juan Miguel, que llevaba unos días bajo de ánimos, recibió la visita sorpresa de su hija Rocío. Eso sí, para llegar a ella tuvo que superar unas duras pruebas. Finalmente, el peluquero consiguió abrazar entre lágrimas a su hija.