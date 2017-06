En 2007 dijimos adiós a uno de los programas de humor más recordados de los últimos años. Convertido en un espacio de culto, Homo Zapping regresa diez años después a Neox después de la buena acogida que logró el especial de Navidad emitido el pasado diciembre. El programa de sketches vuelve renovado y capitaneado por la incombustible Silvia Abril que vuelve a meterse en la piel de sus míticos personajes Cayetana Guillén Cuervo o Susana Griso e incorpora a nuevos como Terelu Campos. Chic habló con la actriz en la rueda de prensa del estreno y nos contó cómo afronta la vuelta del formato.

P: Cuando comenzó la última temporada de Tu cara me suena, Yolanda Ramos comentó que ella no veía mucho sentido a una vuelta de Homo Zapping. Según ella, la actualidad informativa es "tan heavy" que hacer parodia de eso no tendría el mismo gancho.

Silvia Abril: Ha pasado el tiempo y la parrilla televisiva ha cambiado. Hay mucho programa que parodiar, empezando por el propio Tu cara me suena. El hueco que dejó Homo Zapping no se ha ocupado y a mí me siguen recordando el programa cada vez que me paran por la calle. Por tanto, pensamos que la gente lo echa de menos y que había que ofrecérselo. Neox nos ofreció un hueco y dijimos, vamos a volar y a calmar la sed de todos los que reclaman que el programa vuelva. Parodiar nuestra propia industria televisiva es necesario, es un ejercicio de saneamiento. Hacer autocrítica tiene todo el sentido del mundo.

P: ¿Por qué crees que desapareció el programa?

S: Tuvo un importante proceso de desgaste. Creo que el programa caducó y fue víctima de movimientos en la cadena. Vamos a ver ahora que tal respira y la acogida de la audiencia.

P: ¿Sentís menos presión al emitirse en un canal minoritario?

S: Neox es un canal que apuesta por el humor y creo que va a ser un espacio perfecto para Homo Zapping. Las exigencias para nosotros no son menores, son las mismas que cuando estábamos en Antena 3.

P: ¿Qué significó Homo Zapping en tu carrera?

S: Homo Zapping lo fue todo para mí, y para todos los que estuvimos en aquellas primeras ediciones. Fue el descubrimiento de la televisión y de nuevos talentos. Fue mi lanzamiento como actriz a nivel televisivo. Se lo debo todo de alguna manera. Fue un sueño lo que vivimos y todo son recuerdos bonitos. Tuvo una parte muy dura, como sentarse en maquillaje a las seis de la mañana para que te pusieran como una puerta y parecerte a Ana Rosa. Aún así, todos mis compañeros de profesión querían estar en el programa.

P: Con las ausencias de Paco León y Yolanda Ramos, ¿te consideras el auténtico espíritu del nuevo Homo Zapping?

S: Somos varios espíritus, porque están Jordi Ríos, Mónica Pérez, David Fernández… Somos más lo que estamos que no los que no estamos. Somos varios bufones espirituales los que pululamos por aquí (risas).

P: ¿Has podido hablar con Paco León?

S: Está liadísimo. Está en la estratosfera haciendo cine y tiene muchísimos proyectos. Dirige sus películas, entonces no ha podido estar, pero me imagino que está deseando que llegue el domingo para verlo. La verdad que ha entrado gente tan potente nueva que no les hemos echado en falta. Paco es Paco y se le echa en falta siempre, pero hay nuevas incorporaciones muy buenas.

P: ¿Puedes adelantarnos algún cameo que vaya a haber esta temporada?

S: Chenoa, Juanra Bonet, Alberto Chicote o Ana Morgade. Todos vienen con muchas ganas de jugar. Chicote venía con el guión muy aprendido y nos reímos muchísimo porque caracterizada como Terelu tenía que comer y comer. Le pegué una escupida en toda la cara con croquetas. Un poco como Terelu real (risas). Esto no lo vimos en Las Campos, pero fue lo que faltó, verle escupir comida.

P: ¿Terelu es tu nuevo personaje estrella?

S: Bueno… yo no sé si diría estrella, pero me lo paso muy bien haciendo de Terelu. Me ha venido tan bien Las Campos... ¿no me digas que no es ideal para parodiarlo? ¡Lo pedía a gritos!

P: ¿Tienes predilección por alguno de tus personajes?

S: Pues Cayetana me encanta. Además, este año he redescubierto a Susana Griso. Me lo pasé muy bien en el set de Espejo Público, ya lo verás.

P: No paras de trabajar. Tienes proyectos en casi en todas la cadenas

S: Me falta Telecinco, pero Ana Rosa creo que no me va a llamar, aunque a ella le encantaba que la imitara. Además, tengo una película por estrenar, El año de la plaga. Ha sido una experiencia muy bonita. Ahora ando rodando otra comedia. Mi primer papel como protagonista junto a Jordi Sánchez.

P: ¿No te apetece cambiar de registro? ¿Te ves haciendo un papel dramático?

S: Llegará, llegará, no te preocupes que llegará. Será muy impactante ese cambio….o no (risas). Tengo muchas ganas de hacer drama pero me lo pasó muy bien haciendo comedia. O tendré que hacer como Carmen Machi y producirme mis propias obras de teatro intensas y dramáticas.

P: Dentro de poco te vamos a ver cocinando en los fogones de Masterchef, ¿te estás preparando de alguna forma especial para el concurso?

S: Ya estoy enfrascada en el programa. He tenido muy poco tiempo para prepararme porque andaba muy liada precisamente con las grabaciones de Homo Zapping y la película en México. Entro al concurso con lo que sé yo de cocina, que es bastante, porque he sacado un libro. Pero mi cocina no tiene que ver nada con la cocina que se hace en Masterchef. Yo no hago esferificaciones, espumas, ni deconstruyo nada

P: ¿Cómo llevas lo de compaginar tu papel de madre y tu trabajo?

S: Pues llevando a mi hija conmigo. Es la única manera de disfrutar esos primeros años que son tan maravillosos. Me encanta que ella vea en lo que trabajo. A Homo Zapping se vino al rodaje. Es una manera de que vea lo que estoy haciendo y dónde está su madre cuando no está casa. Pero es duro esto de ser madre.