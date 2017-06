Miguel Poveda acudió a recoger un premio que le había otorgado una conocida publicación. Y el cantante comentó lo feliz que estaba viviendo su etapa como padre: "Mi hijo acapara toda mi atención, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Le canto mucho y le gusta, disfruto cambiando pañales. Lo peor son las noches, que a veces le cuesta coger el sueño, pero de verdad que estoy muy feliz".

El artista hace tiempo que se trasladó a vivir a Madrid. "Cuando estaba en Barcelona, mi hermana me echaba una mano con él, pero ahora estoy solo. Tengo una persona que me ayuda y siempre que puedo me lo llevo a los conciertos, aunque hay veces que eso no es posible. Lo que sí es cierto es que haber sido padre me hace ser mejor persona", comentó.

Lleva 30 años dedicado a la música, que es su pasión, y para celebrarlo tiene pensado la grabación de un doble disco. Además, el próximo 25 de julio ofrecerá un concierto en Barcelona y la recaudación irá destinada la lucha contra el cáncer.

Miguel estuvo en todo momento muy amable ante los medios y habló de casi todo. Eso sí, cuando le preguntamos cómo estaba su relación con la que fue una de sus grandes amigas, Isabel Pantoja, Poveda prefirió no hacer ningún tipo de comentario al respecto, haciendo como que no lo había oído. De esa manera queda claro que la relación es totalmente inexistente.

Sin lugar a dudas, un premio muy merecido, ya que Miguel Poveda es uno de los grandes. Felicidades.