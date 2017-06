Hace diez años que terminó Homo Zapping, uno de los programas de imitaciones más recordados de la televisión. En diciembre, ya pudimos disfrutar de un especial de Navidad que supo a poco y que pedía a gritos una vuelta regular del formato a la parrilla televisiva. Una década después, Antena 3 daba luz verde a la vuelta de Homo Zapping, totalmente renovado pero manteniendo la esencia del pasado.

La parrilla televisiva ha cambiado y los espacios a parodiar son muy distintos a los de hace diez años, no obstante, el programa ha sabido actualizarse y salir –casi- airoso de la ausencia de dos pilares fundamentales del formato como fueron en su día Paco León y Yolanda Ramos. Chic pudo ver el primer capítulo y, aunque las ausencias son evidentes y notables, el nuevo elenco está a la altura de lo que los seguidores esperan.

Tu cara no me suena todavía, Zapeando, El objetivo, Al rojo vivo, Salvados, Cuarto milenio, Mujeres y hombres y viceversa, Pesadilla en la cocina o El Chiringuito de Jugones son algunos de los nuevos programas que serán víctimas del sarcarmo del programa de sketches de Neox. Además, se recuperarán clásicos como el rosco de Pasapalabra. Y como no podía ser de otra manera, como colofón final, cada capítulo se despedirá con las mejores tomas falsas del rodaje.

En el plantel de actores, encontramos nombre ya conocidos del programa como Silvia Abril, Rául Pérez, David Fernández, Jordi Ríos, Mónica Pérez o Fermí Fernández. A ellos se incorporan nuevos talentos como Olga Hueso – una sensacional Gloria Serra- Elías Torrecillas, Marta Corral, Javier Quero, Federico de Juan, Max Merieges, Víctor Gómez y Estrella Lanch. Además, no faltarán cameos de rostros habituales de Atresmedia como Ana Morgade, Alberto Chicote o Chenoa.

"Todos los actores de la primera etapa hemos estado estos diez años con muchas ganas de volver, y también hay espectadores que eran muy jóvenes cuando se dejó de hacer el programa y que ahora están muy contentos porque han podido ver las repeticiones", comentó la actriz Mónica Pérez, que sorprendió en la rueda de prensa con su imitación de Ana Pastor.

En el primer episodio que emitirá Neox este domingo, asistiremos a una surrealista cita a ciegas en FirstDates entre Terelu Campos (Silvia Abril) y Alberto Chicote, donde éste último será víctima del ansia por la comida de la colaboradora de Telecinco. Y también seremos testigos de la divertida entrevista de Risto Mejite (David Fernández) a Cayetana Guillén Cuervo (Silvia Abril), quien no dudará en lanzar dardos envenenados a Laura Escanes, la mujer del presentador.

En definitiva, la televisión actual necesitaba un programa así. Un espacio que se ria de la televisión que tenemos. Como comentó Silvia Abril: "Hacer autocrítica tiene todo el sentido del mundo. Parodiar nuestra propia industria televisiva es muy necesario".