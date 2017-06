María Teresa Campos recuperó la visión tras su isquemia cerebral tan rápido que sorprendió incluso a sus médicos. Solo quedaba esperar el momento de su reaparición, y éste tuvo lugar este mismo fin de semana. La presentadora entró por teléfono en la séptima gala del debate de Supervivientes, emitida el pasado domingo 4 de junio, para contar cómo se encuentra después del susto y hablar sobre el paso de Edmundo por el concurso.

La malagueña recordó el momento en el que Edmundo Arrocet le dijo que se disponía a ir a Supervivientes y reconoció que se enfadó mucho con él, dado que le "preocupaba su estado de salud" y "no lo veía ahí". Hasta llegó a decirle, tras muchas horas de charla y en tono de broma, que "no pensaba verle ni un solo día", pero luego reconoció que solo se había perdido el salto del helicóptero y que había visto casi todo lo demás.

Durante los minutos que duró la llamada, María Teresa se convirtió en la mejor defensora de Edmundo, y se encargó de dar una explicación a las declaraciones de Bigote en las que dijo que el concurso era fácil. "Yo creo que él pensaba que el sitio al que iba era más difícil, de jungla, de animales, ¿sabes?". En cuanto al desayuno que Edmundo ganó en una prueba de recompensa y rechazó, dejando a Iván sin poder disfrutarlo, la presentadora reconoció que no estuvo bien y que "tuvo una rabieta de niño de cinco años".

Pero sin duda, el tema estrella de la noche fue la decisión de la presentadora de no informar informar a su pareja de la difícil situación que atravesaba. "Decido no decirle nada porque sé que esto es un sueño para él", siendo consciente de que "sus hijos querían decírselo, y sé que piensan que Edmundo se la va a liar, pero en ese momento pensé que tenía que esperar. Quizá no era consciente de la importancia de lo que tenía".

La Campos concluyó su llamada telefónica explicando a través de unos versos de Antonio Machado lo que Edmundo significa para ella: "Para mi Edmundo no es perfecto, pero nadie lo es, pero tiene muchas cosas y me he acordado del poema de Antonio Machado, Edmundo es en el buen sentido de la palabra es bueno y por eso os pido que marquéis el teléfono y que pongáis un mensaje que diga salvar a Edmundo".



La patada a Jorge Javier



Hubo alguien que, sin embargo, no quedó muy contento con la intervención de la periodista. Jorge Javier Vázquez no salía de su asombro este fin de semana, no encajó muy bien que Campos interviniese justo el único día que él no presentaba el programa. Y así lo manifestó: "Me ha sentado FATAL". No es el primer pique a costa de Edmundo que tiene lugar en los últimos días.

"Felicito a la productora que ha conseguido que María Teresa Campos, en menos de una semana de haber salido del hospital que entre el programa", comentó el mediático presentador tras meditarlo un poco, aunque le dolía que no lo hiciera cuando estaba él.

Jorge Javier Vázquez recibía un zasca con humor del público, ya que una señora de lo más divertida comentó: "Otra amiga que te falla", recordando la que le hizo Isabel Pantoja al hablar y no dejarle en muy buen lugar ante los espectadores de Pablo Motos de El Hormiguero.