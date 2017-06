Risto Mejide sonsaca a Bárbara Rey sus secretos más picantes

El programa All you need is love de Risto Mejide ha conseguido sentar en su plató a Barbara Rey, que ha decidido regresar a la televisión una vez amainado el temporal mediático del (re)descubrimiento de sus escándalos con el Rey emérito.

Rey y Risto compartieron confidencias y la entrevista que ha empezado de forma muy suave y amigable, se ha ido calentando hasta el punto de llegar a desvelar secretos comprometidos como sus gustos sexuales en la cama y otros fetiches.

Mejide ha hecho su entrada en el plató con la marcha nupcial y ante los gritos de "guapo" ,"guapo" que le ha lanzado el público. Él ha contestado "es el anillo, que me hace parecer más guapo". Junto a él, David Guapo e Irene Junquera, que también han participado en la entrevista a la invitada más importante que han tenido hasta el momento.

A sus 67 años, la también actriz y presentadora no se corta ni un pelo en tratar temas 'picantes' pero siendo fiel a su estilo de dejar entrever sin decir nada. Con un sistema de pregunta-respuesta y cambio de roles, el presentador y la actriz desvelaron ciertas cosas de su vida, desconocidas hasta el momento.

"He tenido la gran suerte de sentir el amor, hay muchas personas que no lo saben", reconoció Bárbara Rey, consciente de la temática del programa. La actriz explicó que se ha enamorado "tres veces" en su vida y que su "matrimonio duró un cuarto de hora". Se arrepiente, eso sí, de algunas cosas: "Hay cosas que he hecho que no haría y al revés". Lo que sí haría es "vivirlo todo mucho más intensamente".

Risto quiso apretarle algo más las tuercas y que concretase. Bárbara Rey dijo entonces que "no me hubiera casado con quién me casé... Y quisiera haber tenido un hijo más". Y es que le han dolido mucho las "vejaciones, insultos y mentiras,... Aunque soy muy larga para las mentiras".

Sobre temas más picantes, Bárbara desveló que su primer amor fue "un hombre que no se conoce, mi primer novio, mi primer hombre, no te puedo decir más,... Se llama Nicolás y ahora es muy mayor. A un mono que tuve una vez, le puse su nombre... Me dejó por otra a los 18 años".

Risto, que no da puntada sin hilo, preguntó -en un guiño a unas palabras del rey Juan Carlos- si alguna vez le habían dicho "lo siento mucho me he equivocado, no volverá a ocurrir?". Ella, sin entrar al trapo, dijo que "sí, me lo han dicho en muchos momentos, lo que pasa es que yo creo que era mentira".

Risto preguntó a Bárbara si le gustaban los elefantes, y ella contestó que sí. "Cualquier persona que mate a un animal es un ser despreciable, cuando es por necesidad y necesita subsistir, cualquier cosas podría justificarse, pero por el mero placer de una satisfacción personal, me parece terrible y sobretodo si se han tenido experiencias desagradables en la vida". ¿Pero y su luego dicen "lo siento, no volverá a ocurrir"?, insistió él. "Si las cosas se hacen bien no hay necesidad de pedir perdón".

De todas sus experiencias, quitaría la de Alain Delon, de quien borraría su recuerdo desnudo. "Le vi desnudo varias veces, no es por un defecto X, porque no lo tiene, es que no me provocó nada, y para eso mejor ni verle".

Pero sí ha habido personas que le han hecho perder el sentido en la cama. Desmayarme no, he estado al borde que es mucho más excitante, si te desmayas,... Fue con mi amor, no tengo que dar los nombres, es un hombre maravilloso que me ha hecho sentir cosas que nunca he sentido con nadie".

Una vez se acostó con una mujer: "Una vez, pero no quiero ni recordarlo, no me enrollé, se terció... Pero no quiero ni acordarme, mi pareja y yo participamos,... Fuimos otra mujer 'maravillosa', su pareja 'más maravilloso todavía', la mía con la que descubrí lo que tenía que haber descubierto antes y el socorrista, que lo trajeron ellos".

Bárbara confesó algunas anécdotas de su vida sexual, como que nunca ha aceptado un trato como el de la película Una proposición indecente. "Me han hecho otro tipo de proposiciones, una vez me propusieron, con una mujer con la que hice una película, vernos al natural juntas. Por cuatro millones de pesetas en el año 79 y las dos dijimos que no, era curiosa la oferta, pero dijimos que no. Él solamente quería vernos como nos había visto en la película, quería verlo al natural,... ninguna dijimos que sí". ¿Sería la célebre Me siento extraña? "No me acuerdo", zanjó la actriz.