El pasado sábado fallecía el conocido diseñador David Delfín a los 46 años debido a los tres tumores cerebrales que le detectaron hace un año. Han sido numerosas las condolencias y las muestras de cariño de todos sus amigos e incluso de su expareja Pelayo Díaz que, muy afectado por la pérdida, dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de una fotografía de ambos.

Considerado uno de los grandes diseñadores españoles, el programa de estilismo Cámbiame dedicó este miércoles un homenaje en el que participaron Mario Vaquerizo y su grupo Nancys Rubias, grandes amigos de David Delfín. Pelayo y los invitados no pudieron reprimir las lágrimas al recordar los momentos que vivieron con el modisto: "Era una persona con muchísimo talento. David nos ha hecho a todos mejores personas. Le interesaba la moda con sentimientos. El mundo entero siente tristeza, pero también gratitud por lo que nos ha dejado ", comentó Pelayo. Además, aseguró que David siempre había mostrado el deseo de que su legado y todo en lo que ha trabajado durante años, continúe. "Yo solo espero que su firma continúe y su legado no se apague".

Por su parte, Mario Vaquerizo no quiso hablar en pasado del diseñador y destacó entre lágrimas que hay que hablar siempre en presente de las personas: "David sigue aquí con nosotros, es presente, presente, presente. Muchas cosas de las que he logrado han sido gracias a su ayuda".

Pelayo se despide

"David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera", escribió Pelayo en Instagram.

"Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuánto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David.

Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one #davidelfinforever", concluyó el estilista en las redes sociales.