¿Qué fue de los componentes de Tequila, el grupo rockero de hace 40 años?

La nostalgia seguirá siendo un error para algunos, como titulaba uno de sus libros José Luis de Vilallonga, pero en la música hay una constante: la de volver a escuchar aquellas canciones con las que nos enamoramos en nuestra adolescencia y juventud. Eso sucedía para muchos hace cuarenta años. Fue en 1976, el año de la explosión de un grupo juvenil que encandilaba a los adolescentes españoles: Tequila. Enloquecían escuchándolos en "Rock and roll en la plaza del pueblo", "¡Salta!", "Me vuelvo loco", "Quiero besarte"… Originaron una revolución social, pues hasta entonces ni habían triunfado bandas rockeras destinadas a un público tan joven ni la industria discográfica se había preocupado de fomentarlas. Seis años duró aquella locura. Hasta que las desavenencias entre los componentes del quinteto madrileño y su inmersión en el proceloso mundo de la droga acabaron con Tequila. Este mes de junio, reaparecen. ¿Qué fue de ellos, quiénes son sus supervivientes?

Los conocí a poco de darse a conocer. Eran los argentinos Ariel Rot, guitarra, y Alejo Stivel, cantante; Felipe Gutiérrez "Lipe", bajo, Julián Infante, guitarra y Manuel Iglesias, batería. Cinco muchachos cuya edad pululaba entonces entre los diecinueve y los veintitrés años. Vestían informalmente, con "chupas" de cuero, camisas llamativas y pantalones vaqueros o a rayas. Recordar esos nimios detalles parecen una obviedad, mas no lo era tanto pues en esa época la moda juvenil no estaba tan masificada como ocurrió un decenio después. A ellos se les debe crear entre sus contemporáneos ese gusto por la ropa desenfadada. Sus canciones eran pegadizas, con textos facilones y una música que uno de ellos, como portavoz, me definió así: "Nosotros, como tantos chicos de nuestra edad, nos hemos criado con Los Beatles, los Rolling Stones, Los Kinks, Los Animals, Chuck Berry… ¡Tantos…! Estamos influenciados por muchos". Del quinteto, sobresalían por su liderazgo Ariel Rot, que era quien más conocimientos musicales de todos reunía, y Alejo Stivel, en su condición de cantante solista. Ambos eran emigrantes, que habían dejado una Argentina convulsa, con tragedias familiares en aquellos años de los "milicos", y empezaban en Madrid una vida nueva.

Claro está que sus comienzos fueron modestos: cobraban sólo ocho mil pesetas por actuar en locales modestos de la periferia madrileña, pasaron luego a hacerlo en Colegios Mayores hasta que los cazatalentos de una firma discográfica los ficharon. "No nos gustaba ni estudiar ni trabajar -me decían, muy desenvueltos- así que preferimos colgar los libros y dedicarnos a nuestro rollo, que es la música".

Era la época de los conjuntos, porque con anterioridad primero fueron los solistas (Raphael, José Guardiola, Tito Mora, Luis Gardey) y los cantautores (Serrat, Victor Manuel y otros) y entre medias, el Dúo Dinámico, Los Bravos, Los Brincos. Mediados los 70 y los 80 fue cuando surgió la euforia de esos grupos pioneros como Tequila. "Los chicos buscan diversión -me contaban- y nosotros se la proporcionamos con nuestra música. Esa gente se identifica mejor con los grupos porque cada uno de nosotros tiene una manera de ser y así las "fans" tienen dónde elegir".

Una música estridente, aunque si la comparamos con estos tiempos, hasta resultaba liviana, con sonidos onomatopéyicos, pareados en frases y estribillos. No había mensajes en aquellos temas salvo un tímido grito rebelde, distanciamiento generacional un tanto primitivo. "No somos horteras, por mucho que se me metan con nosotros; ni mariquitas porque al principio llevásemos pantalones de raso y con flores, pues luego nos han copiado mucho otros grupos en ese sentido".

Ganaron "pasta" en cantidad, pero "se la pulieron" al final de esos seis años de convivencia. "Le dieron a la heroína". En los años 90, Ariel y Julián formaron Los Rodríguez, banda de éxito fugaz, en donde velaba sus primeras armas musicales en España el hoy muy celebrado Andrés Calamaro. Julián Infante había estado unas temporadas con Los Pistones y Glutamato Ye-Yé. Murió de sida el año 2000. Seis años atrás, de esa misma enfermedad, se fue de este mundo Manolo Iglesias, el batería. Alejo se hizo productor discográfico, interviniendo en algunas grabaciones de Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh y otros artistas.

Cuando en 2008 Ariel y Alejo reaparecieron, aunque también por poco tiempo, ya no podían contar con sus antiguos compañeros: dos, porque habían fallecido, como hemos indicado y un tercero, "Lipe", porque estaba de vuelta de todo y no le apetecía embarcarse en ninguna gira.

Ahora, a las puertas del verano de 2017 Ariel Roth y Alejo Stivel, ya "carrozones" pero con ganas todavía de "marcha", han decidido con otros nuevos compañeros resucitar aquella época inolvidable de Tequila. Mentalmente, "nos quitaremos" algunos años de encima. De ilusión también se vive. Dicen…