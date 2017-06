El efímero regreso de José María y la ensalada del futuro en 'MasterChef 5'

La décima entrega de MasterChef 5 dejó la segunda expulsión de José María, una semana después de que fuera repescado. El banderillero no acertó con sus combinaciones a la hora de preparar platos con varios tipos de insectos y sus peculiaridades.

Los platos preparados por el equipo de Edurne otorgaron a los integrantes la seguridad de no tener que enfrentarse a la prueba de eliminación, dejando al equipo de Jorge, integrado por Elena, Miri y José María, en la cuerda floja. Así, el banderillero y sus compañeros no lo tuvieron nada fácil durante la prueba final, en la que tuvieron que cocinar con hormigas, polillas, saltamontes y diversos tipos de larvas.

Resignado, José María reconoció que era "un producto difícil" y, tras el veredicto del jurado, lamentó su segunda expulsión: "He intentado por todos los medios no llegar a este día". Por otro lado, dijo que la experiencia por el concurso le "ha dado valores, amigos y un fundamento de su preparación".

La ensalada del futuro

Miri cargó con gran parte de la responsabilidad de que el equipo de Jorge no estuviera a la altura: "Creo que tengo que pedir disculpas. No he sido capaz de reconocer lo que he hecho mal". Nathan, hurgando en la herida, recalcó que la concursante "no recibió aplausos tras su plato".

Aun así, Nathan también patinó a la hora de presentar su "ensalada de texturas". "Juntando todos los elementos, ¿qué pasa?", preguntó Jordi Cruz. Respuesta del concursante: "Tienes un plato que aún no se comprende porque viene del futuro". El pitorreo se desencadenó al instante.