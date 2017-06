El rifirrafe en el plató de 'Supervivientes' que acabó en peineta

Leticia Sabater fue la última expulsada de Supervivientes y este domingo le tocó enfrentarse a todos en la última gala de Conexión Honduras. La cantante se vio las caras con Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, con la que no hizo buenas migas durante la estancia de ambas en Honduras. Los comentarios de Sabater fueron dirigidos, sobre todo, al marido de Pariente, de quien llegó a decir que "nunca le había querido".

"Yo contra Leticia tengo mucho, pero no es el momento...", dijo Lucía, poniendo muy nerviosa a Sandra Barneda, que está cansada de que los invitados no utilicen el plató para defenderse. "Ya me ponéis nerviosa con lo de que no es el momento, porque a golpe de talonario llega el momento", gritó indignada la presentadora.

Los ánimos se caldearon en plató y Leticia Sabater comenzó a atacar a su "enemiga". "Sé valiente como fuiste en la casa, que me amargaste todo el concurso. Echándome la culpa a mí de todo cuando la única que me contestó mal fuiste tú. Y la palabra es bruja", y Barneda las separó, pero la artista siguió atacándola en el tema personal, por lo que terminó fuera de plató.

¡Nos vamos con la expulsión de @SABATERLETICIA de plató! ¡Gracias por comentar con nosotros #ConexiónHonduras8! ❤❤🌴🌴 pic.twitter.com/HZysDJWv0q — Supervivientes (@Supervivientes) June 11, 2017

Leticia fue expulsada pero no salió sin antes dedicarle una peineta a la presentadora. "Ahora mismo, Leticia Sabater está demostrando lo que es. No lo han visto las cámaras pero me ha hecho así (refiriéndose al polémico gesto). Creo que el abuso de la intimidad y lo que tengan dos personas y los pactos que tengan, no se puede permitir", sentenció.