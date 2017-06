¡Lo que nos faltaba por ver! Por si no tuviéramos suficiente con la omnipresencia de Carlota Corredera en Telecinco, este martes anunció una noticia que dejó estupefactos a los espectadores y a los propios colaboradores. Después de lanzar un libro, quitar el puesto a Marta Torné en Cámbiame, lograr mantenerse como presentadora un día a la semana de Sálvame e, incluso, lanzar unas zapatillas con su cara, ahora Carlota Corredera cederá su nombre a una marca de vino.

Así lo anunció este martes mientras presentaba Sálvame. "Este viernes será cuando se lance el vino que lleva mi nombre". La presentadora será recibida en el Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife) para ejercer de madrina en la presentación en la que se dará a conocer el diseño de la botella. Lo que sí se sabe es que será un vino espumoso y afrutado con etiqueta Brumas de Ayosa.

Sus compañeros recibieron la noticia con humor, incluso una de ellas, Chelo García Cortés alabó su exceso de trabajo: "No paras Carlota". "El viernes estoy en Güimar porque tengo que descorchar mi vino, un vino que se llama Carlota Corredera", siguió contando. Gema López la cortó y le dijo entre risas: "No te falta detallito", a lo que Carlota contestó: "¿Y qué le hago? Ahora ya no va a ser tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Ahora va a ser: tener una hija, escribir un libro y tener un vino", un comentario que fue recibido con aplausos y risas por parte del público en plató.

María Patiño siguió con las bromas y aseguró. "Yo quiero una fuente con mi nombre", mientras Gema remató: "Pues yo un piso". Kiko Matamoros fue el más irónico: "Me estoy viendo que voy a ir a un bolo y me van a decir: 'Que no vengas tú, que venga Carlota si puede'".

Parece que el ascenso meteórico de Carlota Corredera no tiene fin. Si ahora tendremos un vino con su nombre, ¿qué será lo próximo?