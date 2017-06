El programa comenzó de forma alarmante: casi la mitad de los españoles no hace ninguna actividad física. Hace tiempo que Alberto Chicote decidió salirse de la estadística y se propuso lleva una vida sana mejorando sus hábitos alimenticios y poniéndose en forma. El chef estrenó en Antena 3 En forma en 70 días, un especial que muestra un proceso de más de dos meses en los que ha conseguido perder 20 kilos y ganar fondo físico gracias a la ayuda de su entrenador personal, Martín Giaccheta, y el seguimiento de médicos especializados que le educaron para seguir una alimentación sana.

No lo hizo solo, le acompañaron tres invitados con sobrepeso dispuestos a cambiar sus hábitos de vida: Francisco José Martínez (46 años y 109 kilos), Mercedes Rodríguez (41 años y 106 kilos) y Alejandro Gallego (31 años y 107 kilos). A su lado, el apoyo del nutricionista deportivo y entrenador Alberto Oliveras, que diseñó tres planes específicos para cada uno.

El chef, en uno de sus entrenamientos

El programa es una buena introducción al deporte y a la correcta alimentación dirigido a personas con una vida sedentaria, ya que se muestran desde ejercicios para medir la capacidad física, tablas de entrenamiento y alimentos a incluir en nuestra dieta para perder peso de verdad. Como es evidente, los consejos que se dan en el programa no están personalizados y en algunos se generaliza demasiado, por eso, nutricionistas, expertos en fitness y profesionales del sector mostraron su indignación con el planteamiento del programa.

Desde el primer momento, Twitter se llenó de comentarios poniendo en duda el planteamiento de todo el programa: ejercicios mal realizados, entrenamientos no muy bien planteados si no tienen un seguimiento profesional y mitos sobre la comida, y eso que la recta final del programa estuvo dedicada al desmentir algunas de las leyendas más interiorizadas por la sociedad, como el que la lechuga provoca gases, la patata engorda o el chocolate produce acné. No es que el programa dijera mentiras, es que, según algunos, dejó las verdades a medias. Algunos ejemplos:

Hasta ahora un entrenamiento ideal para conseguir hernias de todo tipo... y alguna rodilla con el trotecillo #EnFormaEn70Dias — Carlos Castillo (@cctorrens) June 14, 2017

#EnFormaEn70Dias la grasa de los cacahuetes en el mismo saco que la grasa de la carne pic.twitter.com/q8rRv4icX6 — Antoni Torres (@cienciaesfacil) June 14, 2017

Por favor, el programa #EnFormaEn70Dias es un insulto para los profesionales en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte! #BastaYA — César Rivera (@cesar8rivera) June 14, 2017

Por favor que nadie haga un test de cooper el primer día que hace ejercicio... ni el segundo. #EnFormaEn70Dias — Guillermo Alvarado (@Alvarado_MH) June 14, 2017

Indignantes los primeros 10 minutos del programa de Antena 3. Falta de rigor, ciencia, actualidad y conocimientos. #EnFormaEn70Dias — Abel Jiménez Ruiz (@Abel_JR7) June 14, 2017

NO HAY QUE CORRER PARA PONERSE EN FORMA, HAY QUE PONERSE EN FORMA PARA CORRER, a ver si os enteráis en #EnFormaEn70Dias — Piensa y Entrena (@piensayentrena) June 14, 2017