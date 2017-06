¿Qué ha pasado con los dientes de Demi Moore?

Demi Moore tiene un gran sentido del humor, y así lo demostró esta semana en El show de Jimmy Fallonpara promocionar su nueva película Rough Night. Durante la entrevista la actriz decidió mostrar una imagen tomada hace años en la que se la ve sin dos dientes, perdidos por culpa del estrés.

Así se lo contó al presentador, que terminó reconociendo que era la foto "más loca que jamás haya visto". La actriz explicó cómo su dentadura acabó de semejante manera: "Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue por practicar con el monopatín o algo realmente genial, pero creo que es probablemente después de las enfermedades de corazón una de las mayores causas de muerte en los Estados Unidos, el estrés. El estrés provocó la caída de mis dientes", comentó entre risas la actriz. Además, reconoció que la instantánea es motivo de burlas para su hijas: "Les encanta verme sin dientes porque creen que me hace más vulnerable, más humana".