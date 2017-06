El reality extremo conducido por Pedro García Aguado alcanza su quinta edición con una misión difícil: ¿Cómo superar la evacuación de Juan, picado por un pez piedra que casi acaba con su vida en medio de dolores inconcebibles? Pues con dos expediciones en busca de comida destinadas al fracaso… y la muerte de un gran caimán que, no lo duden, traerá protestas en redes sociales y de asociaciones animalistas.

Llevamos ya 13 días de estancia en la isla y el hambre aprieta. Tanto, que algunos como Santi ya sufren amnesia y encadenan una enfermedad tras otra. El problema es, por tanto, la confección de un menú decente que no sea la dichosa yuca y que ayude a sacar adelante al grupo. Pero ojo, también la energía dedicada a ello, que como imaginarán, escasea.

De modo que el grupo se dividió en dos, con una parte dejando el campamento para explorar la isla en busca de algún animal salvaje que echarse a la boca. Mientras, los que permanecieron en la base se dedicaron a intentar filtrar agua potable. El objetivo fue un suculento caimán escondido en un manglar, pero la tarea tenía su peligro y no solo por el bicho: la marea no dejaba de subir y amenazaba con atrapar al grupo en el pantano. Y, ya saben, a 8.000 kilómetros de España nadie puede oír tus gritos.

La expedición fracasó (aunque no se olviden del caimán tan pronto) y el grupo volvió a casa sin comida, por lo que surgieron los previsibles roces entre los robinsones. Llegó la hora de intentar pescar, con los protagonistas cada vez más desesperados y expuestos a depredadores marinos. El resultado no dio ni para tapa, porque la presencia de mantas, tiburones y más peces piedra no facilita precisamente la inmersión en aguas profundas.

El hambre lleva a los pensamientos tóxicos y las pataletas, los otros grandes enemigos del grupo. Un alicaído Santi se comió la yuca, y el grupo tuvo que ajustar cuentas con él tras su cambio de actitud, con el consiguiente deterioro de la convivencia. Lo mismo con Rafa, el veterano del grupo, que con 72 años no hizo sino retrasar las expediciones de caza. Tanto que muchos compañeros poco comprensivos se propasaron con él, provocando momentos ciertamente feos.

Solo una buena comilona podía aliviar temporalmente las tensiones en el grupo, de modo que es el momento de recuperar a Juancho, el caimán que se nos escapó la primera vez. Tras una larga búsqueda la lucha contra el reptil se extendió durante más de cinco minutos de programa, con el caimán de más metro y medio resistiéndose a todos los intentos posibles. El animal resistió como la fiera que es, poniendo en serias dificultades a los miembros de la expedición.

La caída del caimán | La Sexta

Pero al final cayó bajo el machete del grupo, que antes de regresar triunfal al campamento rindió homenaje al animal con el que por fin iba a llenarse la panza. Por lo que pudiera pasar, Pedro García Aguado, desde Twitter y temiendo lo peor, se puso la venda antes que la herida y explicó que:

Los aventureros fueron instruidos para saber qué y qué no podían cazar. Se han respetado todas las especies protegidas de la Isla. #LaIsla5 pic.twitter.com/OugrfNovu8 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 14 de junio de 2017

Pero si creen que todo acabó ahí, se equivocan: tocó despiezarlo, destriparlo y procurar que la bilis y sus jugos no envenenasen la carne. También obtuvimos un bonito primer plano de Juanma, uno de los protagonistas, comiéndose el corazón del reptil. ¡Ñam!

Por cierto, que si se preguntan por la baja de la semana pasada, en alguna ocasión la acción se trasladó a Panamá para seguir la evolución médica de Juan, conectado a mil máquinas en el hospital mientras el veneno le consume los glóbulos rojos. ¡Bienvenidos a la isla!