Se recrudece la guerra entre Mila Ximénez y Rosa Benito: "Te vas a comer tus tuits"

Nuevo episodio en la guerra abierta entre Mila Ximénez contra Rosa Benito y Carmen Borrego. Ninguna de las dos quiere coincidir con la colaboradora de Sálvame en el plató de 'Tierra de nadie' (Supervivientes) por los últimos episodios vividos en Telecinco en los que la tensión las llevó al límite, sobre todo con la hermana de Terelu Campos.

"Estaría encantadísima de cruzarme en un plató con alguien tan mezquino como yo, para defender mi honor y mi credibilidad", dijo con risa burlona en el programa de la tarde y añadió que está "muy feo vetar a un compañero".

El conflicto con Carmen Borrego comenzó cuando Mila criticó a las hermanas Campos por negar que habían filtrado información sobre Bigote Arrocet y, desde entonces, no se pueden ni ver. Según Mila, Carmen le provoca unos sentimientos que van desde la "lástima" a la "indiferencia". "Tengo la sensación de que has sido durante mucho tiempo un miembro perdido en la manada", llegó a decir de ella.

Por su parte, Rosa Benito -que reapareció en Telecinco para ser colaboradora en Supervivientes-, le dedicó unos tuits a Mila en forma de "recado" que no han hecho más que avivar la polémica. Ximénez, por supuesto, no dudó en contestar: "Creo que no estás en condiciones de decir que ‘no’ a algunos trabajos (…) Te vas a comer tus tuits, tú vas a venir aquí y yo te voy a ver. Y probablemente a tu hija también ¿A que sí?", dijo.

