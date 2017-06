Carlos Maldonado, el ganador de Masterchef 3, volvió este miércoles a Parquesur, el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid, para realizar su segundo show cooking de la temporada en la zona de El Lago. Una iniciativa enmarcada dentro de la programación de primavera-verano que el centro comercial presentó hace un mes.

El chef se sentó con Chic para hablar sobre su paso por el talent show de cocina de TVE, sus nuevos proyectos y para contestar a las críticas de Karlos Arguiñano a los programas de cocina.

P: ¿Qué tienen este tipo de iniciativas que te atraen tanto?

Carlos: Es que los show cooking son una idea buenísima. Cocinar rodeado de gente me encanta. Parquesur se está involucrando mucho con la gastronomía y en cambiar el formato de los centros comerciales. Está creando una oferta hostelera de mucha calidad. Este concepto es muy innovador, pues está poniendo alrededor del eje central la mejor gastronomía que hay, alejándose de la comida rápida.

P: Has creado el concepto de cocina gamberra. ¿De dónde surge esta idea?

C: La cocina gamberra es una forma de vida. Esto lo dejamos sobre todo para el food truck. La cocina gamberra no es lo que hacemos, sino el estilo de hacerlo. Nosotros somos tres chavales jóvenes que recorremos toda España con una camioneta. Hacemos lo que nos gusta, escuchamos lo que nos gusta y tenemos ese contacto con la gente que tanto nos gusta. Esa libertad y ese gamberrismo lo intentamos trasladar a los platos.

P: ¿Te gusta el contacto con la gente porque aún sientes agradecimiento por tu victoria en Masterchef?

C: Hay que tener en cuenta que somos una imagen televisiva. Tú estás ahí porque la gente te ha puesto. Y más cuando partes de un programa de televisión. Cuando tu lanzamiento o tu trampolín ha sido a través de la televisión y sigues manteniéndote durante dos años, es porque, además de haber mucho trabajo, la gente te sigue apoyando. El día que la gente se harte, caerás, pero tu vida y tus negocios seguirán.

P: Da la sensación de que todo lo que has conseguido tras Masterchef ha sido bueno, pero, ¿echas de menos algo de tu vida anterior?

C: Mi padre dice que es un caramelito envenenado. Mi vida antes era una vida muy tranquila, yo hacía lo que me gustaba, aunque no me encontraba cien por cien satisfecho con mi vida. Pero tenía tiempo para irme de vacaciones con mi chica unas semanas, ir a entrenar al gimnasio, que ahora me estoy poniendo rechonchete (risas), pero ahora no tengo tiempo para nada.Pero es el momento de aprovechar al máximo lo que está ocurriendo. Es una oportunidad enorme lo que me ha aportado esto.

P: ¿Volverías a tu vida como vendedor ambulante?

C: No puedo echarlo de menos porque es lo que sigo haciendo. El food truck es la venta ambulante moderna. Sigo siendo vendedor ambulante y, además, cocinero.

P: Te vemos por las mañanas como colaborador en Las mañanas de TVE comentando la nueva edición de Masterchef. ¿Cómo estás viendo a los nuevos concursantes?

C: Tienen mucha potencia estos chicos. Hay chavales que tienen mucho potencial en redes sociales. Miri por ejemplo, es un cañón en Instagram.

P: ¿Tienes algún favorito?

C: Tengo mis favoritos sin duda, Elena me cae genial, es un encanto de mujer. Miri, Jorge, Nathan… si es que ya los conozco y me encantan todos. Pero me quedo con Elena.

P: ¿Vamos a verte en alguno de los programas que faltan por emitir?

C: Me vais a ver de una forma muy peculiar y muy especial. Pero no te puedo decir más. Este domingo ya anuncio lo que voy a hacer, tenéis que estar muy atentos.

P: Hace unas semanas Karlos Arguiñano concedió una entrevista a Gloria Serra donde dijo que no le gustan los concursos de cocina porque "parecen guerras y en ellos no se aprende a cocinar".

C: En parte estoy de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que la repercusión que él tiene la tiene gracias a la televisión. Formamos todos parte del mismo ajo, estamos comiendo de la misma tarta. No podemos envenenar esa tarta. Pero es verdad que en estos programas no se aprende a cocinar, es una competición de novatos que quieren cambiar su vida y convertirse en cocineros. Sales de allí y no eres cocinero, pero te abre las puertas para serlo. A partir de ahí hay gente que quiere seguir formándose y aprovechar su imagen y otros no. Ante todo tiene que estar el respeto y valorar el trabajo de los demás.

P: Has sacado a la venta Cocinando la calle, que no es solo un libro de recetas sino algo más personal, casi biográfico. ¿Tenías este proyecto en mente cuando te lo ofrecieron?

C: Este proyecto vino solo. Realmente fue por Twitter. Me mandaron un mensaje y me dijeron que querían hacerme un libro. Y yo les dije que encantado hacía un libro de recetas. Ellos me dijeron que no era eso exactamente, que querían ver si yo era real, contar mi historia. Inma Luna, la autora del libro, vino detrás de mí durante tres meses. No soy yo el que me defino, me define otra persona, y eso lo hace aún más divertido.

P: Además este año te has estrenado firmando en la Feria del Libro de Madrid.

C: La feria del libro siempre es un triunfazo. Me lo pasé genial rodeado de tanta gente que se acercaba cariñosa a saludarte.

P: ¿Cómo va tu proyecto de abrir un restaurante en Talavera de la Reina?

C: Pues muy bien, lo abriremos para el mes que viene. Ya tenía que estar abierto pero ha habido algún que otro problema. Hemos creado nuestra propia vajilla y la cocina será abierta para que la gente vea cómo cocinamos.

P: Libros, restaurantes, colaboradora de televisión, tu propia marca de cerveza… Eres el concursante de Masterchef que mejor ha sabido mantenerse en la esfera pública. ¿Cuál es el secreto?

C: Cada uno elige el camino que quiere. Hay que trabajar mucho y disfrutar con lo que haces. Lo principal es ser feliz trabajando. Mantenerse en la esfera pública es secundario. Ante todo luchar y ser feliz.

P: ¿Te atreverías con algún otro reality? ¿Supervivientes quizá?

C: Han venido muchas propuestas y si te dijese ahora mismo lo que te ofrecen por estar allí… Yo he consultado con mucha gente y les he dicho que, si entrara en un reality, seguiría siendo yo. Pero no, porque ese respeto que ido trabajando durante estos años, haciéndome valorar y luchando para que no se me critique por salir de un programa, lo perdería. Si voy a uno de esos programas, se acabó todo.

P: ¿Estás viendo a José Luis en Supervivientes? Es uno de los favoritos para ganar la edición.

C: Lo conozco y he tomado cervecitas con él. Pero no he llegado a verlo. Si es favorito, me alegro mucho por él, cada uno elige su camino.