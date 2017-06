Se hace realidad la peor pesadilla de Gloria Camila en 'Supervivientes'

Y llegó la temida noche para Gloria Camila. Este jueves durante la gala de Supervivientes, la hija de Ortega Cano temía que se hiciese realidad su peor pesadilla y ser separada de su adorado Kiko. Gloria venía de una complicada semana en la que la nominación ha sacado su peor cara, enfrentándose con el resto de sus compañeros, incluso con su amiga del alma Laura Matamoros. La hija de Rocío Jurado era consciente de lo difícil que lo tenían al enfrentarse a José Luis, uno de los favoritos de la edición, y se ha visto reflejado en su actuación durante toda la semana.

Y es que los controvertidos comentarios de Kiko y la tóxica relación que mantiene con su novia, finalmente lo convertían en el desterrado de la noche frente a una inconsolable Gloria, que veía como se quedaba sin su gran apoyo en la isla. Ahora, la joven se enfrenta al gran reto de convivir sin su pareja y habrá que ver si es capaz de hacer su propio concurso sin tener nadie al que apoyarse. "Afronto con muy pocos ánimos lo que queda de concurso", comentó a Jorge Javier Vázquez con lágrimas en los ojos.

Kiko tuvo que enfrentarse con Bigote Arrocet para quedarse ocupando la casa del árbol, donde los concursantes deben de convivir en soledad hasta la próxima gala del jueves. Los espectadores con sus votos decidieron que Bigote fuera el expulsado definitivo, que el próximo jueves tendrá que enfrentarse a todo lo que ha ocurrido en el exterior durante sus ocho semanas de concurso.

Por otra parte, José Luis sigue estando en el punto de mira del trío formado por Laura Matamoros, Gloria y Kiko. No entienden la forma de ser del manchego, al que acusan continuamente de ser un "queda bien". "No paras de decir todo lo que haces. Si dices que vas a compartir algo con el grupo, no digas todo el tiempo que es tuyo. Si quieres compartirlo, hazlo", le recriminó Laura sobre el reparto de comida.

Laura también se ha sentido decepcionada con su gran amigo Alejandro Caracuel, al que Iván y José Luis acusaron de traicionarla a sus espaldas. Finalmente Laura se enfrentó al dúo y defendió a su amigo: "Aquí hay mucho perro viejo que sabe mucho de telvisión, en concreto Iván. También Jose Luis, que tira pullitas que no sabe ni lo que significan. A la conclusión que llego es que la única persona pura y de verdad de corazón es Alejandro". Unas palabras que desencadenaron en una monumental discusión en la que se llegaron a cruzar insultos y graves acusaciones de manipulación.