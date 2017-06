Mercedes Milá se confiesa con Calleja: "Comprendí a los que deciden quitarse la vida"

Mercedes Milá fue la protagonista del Planeta Calleja de este domingo. Aunque tiene menos presencia en televisión desde que dijo adiós a Gran Hermano, la periodista y presentadora sigue ligada a Mediaset con su programa sobre libros ConvénZeme y le contó a Jesús Calleja, su compañero y amigo, algunos episodios desconocidos de su vida que no dejaron indiferente a nadie.

Con el Polo Norte como escenario, Milá habló del desgaste que le supuso llevar la batuta del reality durante 15 ediciones. "Tuve un momento de crisis, no vino de repente. Trabajé mucho, creía que llegaba a mucho, me acostaba más tarde de lo normal y llegó un momento que el cerebro dejó de tener la química que necesitaba", confesó ante las cámaras del programa.

Y es que, a pesar de la felicidad que desprendía en cada gala, la verdad era mucho más oscura. "Lo he llegado a ver todo tan negro que hubo un momento en el que pensé que prefería morirme a seguir así. El sufrimiento era tanto que no lo aguantas ni un minuto más. Por eso decidí no hacer Gran Hermano, dijo. El cansancio de presentar el programa casi pudo con ella, por lo que llegó a comprender "a los que deciden quitarse la vida".

"Cuando estuve mal en Gran Hermano, el 15 y el 16, llegaba a Telecinco como si no me hubiera pasado nada en toda la semana, pero el esfuerzo para hacer el directo me hacía pagar una factura altísima", añadió. Sin embargo, supo salir adelante y no dejó que la televisión pudiera con ella: "Piensas que nunca te vas a recuperar y te recuperas".