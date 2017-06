Hace doce años que la perdimos de vista, pero todos recordamos a Antonia dell'Atte, aquella modelo italiana, musa de Giorgio Armani y con una personalidad arrolladora que conquistó a la prensa del corazón española.

Risto Mejide, All you need is love...o no, consiguió que la mujer que robó el corazón de Alessandro Lequio volviera a pisar un plató de televisión de Mediaset regalando una divertida entrevista en la que incluso se atrevió a conversar por teléfono con Ana Obregón, con la que mantuvo una guerra durante más de 25 años. Ambas son madres de un hijo del conde Lequio, Clemente y Alessandro, que fueron los causantes de su reconciliación tras pelearse duramente por el amor del padre de sus hijos y, hace unos meses, protagonizaron una portada en ¡Hola! en la que sellaron el fin de la guerra.

A diferencia de Ana Obregón, Antonia dell'Ate decidió dejar la televisión tras una entrevista en La Noria, programa de Telecinco presentado por Jordi González: "Estar alejada 12 años de la televisión me ha dado una serenidad en la que me di cuenta que se puede vivir muy bien con poco y lo poco es mucho en la vida", comentó a Risto. "Acabé con Telecinco tras una entrevista sublime que me hicieron en La Noria. Era una época de gran lucha y me metía con todos. Hacía mucha justicia yo sola", dijo bromeando.

Unos años de retiro que la modelo italiana ha aprovechado para "viajar por caridad, perdonar a los que tenía que perdonar y quitarse la mala energía". "He restaurado mi casa, he hecho varios reportajes de moda y he sido jurado en Super Modelo en Italia", repasó junto al presentador.

También tuvo unas palabras para el padre de su hijo Clemente, cuando Risto le preguntó por qué no había vuelto a tener una pareja famosa después de Lequio: "Depende de lo que quieras en tu vida, yo nunca he querido ser famosa. Lequio siempre me ha dicho que he sido la única mujer a la que he respetado, porque siempre ha dicho la verdad. Sé que cuando nos conocimos fui la mujer de su vida. Me cortejó un año, haciéndome llamadas anónimas. Mi matrimonio fracasó porque era muy posesivo. Luego, lo regalé, lo envolví con un lazo y se lo ofrecí a quién lo quisiera. Se ha portado bien y ha dado placer a muchas mujeres en España".

Sin embargo, uno de los momentos más especiales que regaló la entrevista a la italiana fue cuando Ana Obregón entró vía telefónica para charlar con su antigua enemiga: "Antonia y yo tenemos muchas cosas en común. La veo fantástica, es una mujer que ha demostrado que, pase lo que pase, vamos a luchar por nuestros hijos", comentó Ana, a lo que la italiana avisó: "Me gustaría tener una relación de silencio con ella también, ojalá hablemos las dos desde la discreción". Aunque a Antonia no se le notaba del todo cómoda con la situación, quiso agradecer la llamada: "Estoy agradecida de que hayas entrado, pero es una sorpresa un poco... Me gusta tener una relación privada con ella. El posado que hicimos fue para nuestros hijos".

Ambas zanjaron la conversación de un modo amistoso, asegurando a Risto que "el pasado es pasado y abrimos un paréntesis para que el futuro sea de buenas razones para las dos. Nos hemos perdonado las dos". Al terminar, la italiana confesó entre risas que había sido "otro momentazo televisivo de Antoñita la fantástica".