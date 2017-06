Este viernes dan comienzo un año más las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. Unos días en los que capital se llena de color y fiesta como excusa para celebrar la diversidad. Además, este año la ciudad acoge el World Pride, el evento más multitudinario en favor de los derechos de la comunidad homosexual y que reunirá en Madrid a más de dos millones de personas hasta el próximo día 2 de julio.

Durante años, Alaska hasido una de las protagonistas de la manifestación del Orgullo de Madrid, paseando la bandera del arcoíris en su propia carroza. Este año, la colaboradora de Es la Mañana de Federico vuelve a ser protagonista al realizar una versión de su éxito "A quién le importa", canción elegida para ser el himno oficial del World Pride Madrid 2017.

Chic charla con Alaska y recuerda los años en los que "solo se manifestaban 200 y 300 personas" y rememora sus primeras actuaciones en las marchas del orgullo gay de Madrid.

P: Siempre has vivido muy de cerca estas fechas, ¿sigues manteniendo la misma ilusión de hace años?

A: La ilusión es la misma en el sentido de que me sigue sorprendiendo que cada día seamos más. La idea de ese orgullo que hay en Madrid, es total. Porque no es muy exclusivista, se mezcla con los niños que están por ahí paseando, las señoras que sacan al perro… es una fiesta muy integradora. Yo que he vivido en otros países, puedo decir que en otros lugares no es una fiesta tan integradora como en Madrid. Por ejemplo, el año europeo fue muy grande, no me quiero ni imaginar cómo va a ser el de este año. Si no tengo carroza no puedo participar porque no puedo, sería imposible, sería un photocall. Este año me toca actuar, que está muy bien, pero a la manifestación ya no desde que dejamos de tener nuestra carroza.

P: ¿Echas de menos salir con tu carroza? Ya se había convertido en una tradición y la gente echa de menos verte ondear la bandera del arcoíris.

A: Sí, lo echo de menos. Ten en cuenta que es la única forma en la que puedo estar. Me invitan a muchas carrozas pero yo soy una especie de mamá pato que llevo detrás a 200 personas más, por eso tengo que ir con mi carroza propia. Y claro, económicamente es una burrada, nosotros no tenemos espónsor y no lo podemos hacer.

P: "A quién le importa" ha sido ha canción elegida como himno oficial para el World Pride, ¿imaginabais hace años en lo que se terminaría convirtiendo la canción?

A: Es que "A quién le importa" es un himno de verdad, porque se convirtió de forma muy natural en lo que es. Una canción que ya existía y que en las manifestaciones de mediados y finales de los noventa se empezó a cantar en la Puerta del Sol cuando éramos 200 o 300 personas las que nos juntábamos. Yo recuerdo la primera manifestación a la que fui donde me dijeron que al final de la marcha se cantaba "A quién le importa", y yo dije: "No puede ser". Y los años siguientes igual, y así es como se forma de verdad un himno. Luego se ha intentando muchas veces crear himnos, pero las cosas no funcionan así.

P: Además, vais a contar con la colaboración de muchas caras amigas: Marta Sánchez, Miss Cafeína, Bibiana Fernández, La Prohibida...

A: Sí, vamos a estar rodeados de mucha gente. Han querido hacer una especie de "We are the world" con toda la gente que quiso animarse a cantar con nosotros.

P: Este año estás más implicada que en anteriores. También os vamos a poder ver actuar en la Puerta del Sol el 28 de junio.

A: En el Orgullo sí, llevábamos mucho tiempo que no actuábamos. Es que estas fiestas plantean muchos problemas, porque se trata de un concierto gratuito, en la calle y es muy masivo. Nuestro primer orgullo fue en una tarima en la Esquina de Augusto Figueroa con Pelayo en el año 1999 y claro, entonces no había ningún problema. Cada vez que crece más, es más complicado y lo de la Puerta del Sol va a ser muy difícil.

P: ¿Sigue mereciendo la pena salir a la calle?

A: Siempre merece la pena. Para empezar: ¿por qué no nos manifestamos los heterosexuales? Pues porque en el año 1968 no tuvisteis que apalancaros en una discoteca porque os llevaban presas. Precisamente así es como empieza el orgullo de Stonewall en Nueva York. Por supuesto que se siguen consiguiendo muchas cosas y más que se van a conseguir. El problema es que aun teniendo la ley en la mano, lo único que tienes es la ley en la mano, pero necesitas la visibilidad y la integración.

Yo siempre recalco que, cuando se muestra el orgullo, se saca la imagen del señor con el culo al aire, pero al lado va una familia y ese fenómeno integrador es el que hace que la normalización sea al final un hecho. Independientemente de que luego los medios siempre saquen la misma foto del chico con los látigos o la transexual brasileña estupenda. Hay muchas realidades y no se pueden sacar todas o no todas venden lo mismo.