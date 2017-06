Bigote Arrocet, impasible ante las estocadas de Jorge Javier Vázquez

Una de las vueltas a España más esperadas de las últimas semanas se producía por fin este jueves. Bigote Arrocet dejaba Honduras hace unos días tras expulsado por la audiencia de Supervivientes convirtiéndose así en el quinto expulsado de la edición. Durante la gala de esta semana, el presentador debía de enfrentarse cara a cara a Jorge Javier Vázquez para repasar su discreto (y aburrido) paso por el programa. El presentador se mostró muy crítico con la participación de Edmundo tanto durante las galas como en sus artículos de opinión donde llegó a decir que "no le consideraba un concursante".

Uno de los momentos más esperados era descubrir si finalmente Bigote se enteraría en directo del ictus que María Teresa Campos sufrió hace un mes, sin embargo la organización decidió proteger a su concursante y no hacer en público la revelación. Fuera de cámaras, Carmen Borrego, hija de su pareja, fue la encargada de recibir al humorista y ponerle al día sobre lo acontecido durante su estancia en Honduras. Finalmente, será el domingo durante El debate de Supervivientes cuando, previsiblemente, Bigote podrá hablar del tema por primera vez.

Por su parte, Jorge Javier Vázquezno quiso dejar pasar la oportunidad de echar en cara al concursante su actitud de "mueble" durante su paso por el concurso: "Te influyó negativamente que antes de ir te enterases que a sus hijas no les gustaba que participases en el reality. Eso te hizo estar muy medido y bastante ausente durante el concurso". Un tirón de orejas que el concursante aceptó sin rechistar y cuya actitud justificó afirmando que es "tímido" y que las cámaras le intimidan demasiado. "Para nada me influyó. A Teresa le interesa mi felicidad .Yo ya voy a cumplir 70 años y no iba a poder repetir una aventura así. Pero a mi no me gusta hacer las cosas para que me vean. Soy muy tímido", aseguró a Jorge Javier que le recriminó que no tenía mucho sentido esa actitud en un formato que implica vivir rodeado de cámaras: "Si sabías donde ibas, yo creo que entonces me gustaría saber por qué no participaste en el concurso. No parece que hayas ido a concursar. Es como si te contratan en un programa de radio y al ver los micrófonos huyes. Al ver las cámaras te apartabas…¡tócate los huevos!", dijo entre risas.

Bigote también pudo ver en directo la pulla que Terelu Campos le lanzó durante una tarde en Sálvame: "Después de toda la que se ha formado, creo que no debería de haber ido". Edmundo, una vez más impasible ante las críticas, afirmó: "Me parece muy bien, cada uno puede decir lo que quiera".