Telecinco está de estreno esta semana. Tras aplazar la emisión de Me lo dices o me lo cantas indefinidamente, la cadena ha decidido apostar por The Wall, un concurso en prime time presentado por Carlos Sobera donde dos concursantes deberán enfrentarse a un impresionante muro de 12 metros de altura a modo de pinball vertical. Un icónico escenario para un impredecible juego en el que la estrategia, la suerte y los conocimientos de los concursantes son claves para ganar la partida al muro y conseguir el millón de euros que hay en juego.

Los estudios 204 de París acogen la espectacular escenografía de este concurso que en su estreno en NBC congregó a casi siete millones de espectadores. Al frente de la adaptación española se encuentra el incombustible Carlos Sobera, que vuelve a los concursos de televisión tras años de ausencia. Chic pudo entrevistarlo y nos confesó cómo afronta su vuelta a Telecinco, la cadena que le dio a conocer.

P: ¿Qué es The Wall?

Carlos: The Wall es una combinación casi perfecta entre la destreza, el conocimiento del concursante y la fortuna. El azar juega un papel determinante en este programa, a veces para conseguir grandes premios y en otras ocasiones para quitarlos. Tanto una situación como otra resultan épicas y ambas logran alcanzar el corazón del espectador

P: Mediaset te dio hace un año First Dates, ahora un concurso en prime time en Telecinco, ¿qué significa para ti?

C: Me siento muy honrado. Estoy teniendo mucha suerte. En esta profesión lo primero que necesitas es que alguien confíe en ti. Cuando vi First Dates por primera vez me pareció un formato extraordinario y una oportunidad que no podía perder. Cuando me ofrecen The Wall dije es el concurso que da una vuelta de tuerca a lo que había hecho anteriormente. Me lo estoy pasando bomba con este concurso. Nunca sabes como va a reaccionar el público y tengo la sensación de que el programa va a gustar.

P: ¿Qué tiene este concurso que no tengan otros?

C: Mira que he hecho concursos en los que se pone en juego mucho dinero, pero éste tiene una vuelta de tuerca emocional. Tiene una mecánica perversa, que separa a dos personas que van unidas a defender un proyecto común, hace que se sientan muy frágiles y que cada cosa que les pase se multipliquen por cien. De repente, ves a gente transmitir emociones que te contagian y conseguir eso en un concurso es muy difícil.

P: ¿Te has emocionado durante alguna de las grabaciones?

C: Yo no había llorado en un concurso, bueno sí, de la risa. Quizá dos o tres momentos en mi trayectoria. Pero es una montaña rusa en la que se montan los dos concursantes que les lleva de emoción en emoción y que hace que se rompan, lo quieran o no. Jamás en mi vida había llorado en un plató de televisión y mucho menos en un concurso. En este programa, ha habido tres o cuatro ocasiones en la que he tenido que darme la vuelta o que hacer un esfuerzo porque era brutal la emoción que se estaba viviendo en el plató. Y cuando ves la cara que se les queda, cómo se abrazan y las cosas que se dicen, te rompes. Es emoción auténtica a raudales. Jamás he vivido esto en ningún formato"

P: ¿Ha habido algún conflicto duro entre algunos de los concursantes?

C: He visto uno en el que un marido quiso recurrir al humor para quitar dramatismo al hecho de que habían perdido todo el dinero...la reacción de ella es para verla. Él fue a besarla y ella se dio la vuelta (risas).

P: ¿Seis de grabación, dos programas al día ¿como administrabas tanta emotividad?

C: Era fácil mantener la tensión, en cuanto empezaba la música, se abría la puerta y entraba en plató cambia todo. Te pones el chip y te entra una energía especial y arrasas. Podrías estar aguantando ahí durante horas, pero que nadie me tome la palabra (risas).

P: Es la primera vez que grabas en un programa en París. ¿Cómo os recibió el público frances?

C: Era gente estupenda, nada fría. Había parte del público que era española, pero es su mayoría eran franceses. Celebraban mucho los éxitos de los concursantes y sufrían con sus fracasos. Han vivido el programa de una manera muy especial a pesar de la barrera idiomática. Sabían lo básico como para emocionarse o lamentarse.

P: ¿Se sorprendieron por tu manera de presentar?

C: Yo conozco presentadores franceses que soy muy latinos y muy entregados. Pero el presentador francés que hace este formato, al ser al diario, es menos espectacular, buscan más la emotividad y esto hace que sea todo más sobrio o incluso soso. No es un showman al uso, entonces cuando vieron que llegaba el español loco que aparte de momento de emotividad, tenía momentos de vamos a bailar o cantar, e incluso me iba al público y les decía cosas y me miraban con cara de este tío está loco. Lo flipaban, pero estaban muy volcados y entregados con nosotros.

P: Ahora además de citas, te van a pedir millones por la calle.

C: Tengo amor para dar y regalar, pero dinero no. Es curioso como antes me pedían que levantase la ceja y ahora me piden citas. Es la broma recurrente: 'búscale pareja a éste'. Mucha gente me pregunta cómo puede venir al programa.

P: Tras casi año y medio, ¿necesita un cambio First Datespara no estancarse?

C: Mientras no sea cambio de presentador… Yo creo que se tiene que seguir alimentando de buenas historias y gente auténtica. No siempre vamos a tener la capacidad de sorprender porque ya hemos visto muchas cosas, pero mientras mantengamos la línea de autenticidad habrá mucha gente que nos siga viendo. Aunque es verdad que los ingleses están empezando a darle alguna que otra vuelta de tuerca.

P: Os enfrentáis a una dura competencia con Ninja Warrior en Antena 3 tv.

C: No he visto el programa pero cualquier competencia es dura. Vamos a ver, yo quiero triunfar y que el programa haga un 25 de share, pero no a costa de nadie. Hay sitio para todos. Recuerdo cómo se enfrentaban Tu cara me suena con Sálvame Deluxe y había sitio para los dos. Ojalá haya espacio para todo el mundo.