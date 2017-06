'Supervivientes': Gloria Camila, desterrada y expulsada mientras Kiko se queda con Oriana

Llegó el fin para la pareja oficial de esta edición de Supervivientes. Gloria Camila Ortega fue la menos votada por la audiencia tras enfrentarse a José Luis, quien por cierto, decidió continuar en el programa a pesar de sufrir un cólico nefrítico hace exactamente una semana. Ya desterrada, la hija de Ortega Cano se reencontró con su novio Kiko en la casa del árbol, donde se encontraba tras la decisión del público del pasado jueves. Las continuas peleas con el resto de compañeros y la falta de apoyo que le proporcionaba su novio hicieron mella en Gloria, que pidió su expulsión definitiva del programa. Y la audiencia decidió responder a sus plegarias, aunque tampoco fue una decisión difícil, ya que la joven ha sido una de las concursantes más criticadas en las últimas semanas por su egoísmo y egocentrismo.

Antes de conocer la decisión final del público, Gloria Camila y Kiko se encontraron una sorpresa desagradable en la casa del árbol. La polémica Oriana Marzoli llegó como "fantasma del pasado", condición adquirida por su paso por el reality en 2014. Pero la llegada de Oriana no era casual. La rubia y Kiko coincidieron hace cuatro años en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde no se soportaban. Desde entonces no se han vuelto a hablar, pero Supervivientes quiere sacarle partido a la situación. ¿Sabrán convivir en Honduras o acabarán a gritos? Ninguno de los dos es precisamente pacífico. "Nos llevamos mal en nuestro paso por myhyv. He sido crítica contigo pero también empatizo contigo y sé que no están las cosas como para hacértelas más difíciles", le dijo Oriana a Kiko. Parece que de momento -y sólo por ahora- las cosas van bien.

La llegada de Edmundo Arrocet a plató

Edmundo Arrocet fue expulsado del programa la semana pasada y su llegada a España no ha parado de generar expectación desde entonces. ¿Se encargaría el programa de comunicarle en directo el incidente de María Teresa Campos? Telecinco quiso ahorrarse el momento y Carmen Borrego confirmó que no nadie le notificaría nada a Bigote, sino que sería la propia María Teresa quien se le contara en la intimidad.

La presentadora no acudió al plató de Supervivientes por prescripción médica, ya que aún sufre las secuelas de la isquemia cerebral que la mantuvo ingresada durante dos semanas. Lo que sí decidió comunicarle la dirección del programa es que su novia María Teresa muy galardonada con la Medalla al Mérito en el Trabajo. "Es muy trabajadora, quizá demasiado trabajadora, pero muy luchadora, se lo merece", dijo Bigote.

Quedan ocho concursantes en Honduras, incluido el desterrado Kiko. Los nominados de esta semana son Juan Miguel, Paola Caruso y Alba Carrillo. Poco antes de finalizar la gala, Lara Álvarez contó que la modelo no se había tomado demasiado bien la nominación directa de Alejandro y sus gritos se escuchaban desde La Palapa. Aunque las imágenes no fueron emitidas, parece que la Alba más temperamental ha regresado.