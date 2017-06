Manel Fuentes puede presumir de ser un de los presentadores más exitosos de la televisión española y ahora también de la radio. Después de presentar dos ediciones consecutivas de Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía y una exitosa gira con su banda tributo al Boss, el conductor vuelve a la radio con un programa matinal.

Además, esta semana apadrinaba el lanzamiento del primer colchón inteligente Smart!k de PIKOLIN junto a Sandra Barneda, Lourdes Montes y Ara Malikian, un evento en el que Chic pudo charlar sobre su nueva andadura profesional y los discretos resultados de Tu cara no me suena todavía.

P: Un colchón ideal para el volumen de trabajo que te espera a partir de septiembre.

Manel: Pues la verdad es que sí, ya había hecho radio matinal pero ahora que vuelvo a la radio y que me va a tocar compaginar con tu cara me suena va a ser básico que el tiempo de descanso sea eficaz. Me va a venir muy bien para saber cómo duermo, no puedo dejar ningún cabo suelto y aprovechar esta nueva vuelta a presentar durante las mañanas.

P: ¿Feliz de volver a la radio? Te toca madrugar a partir de septiembre

M: Muy feliz, la verdad es que la radio siempre ha formado parte de mi ADN. Es lo que más me ha gustado hacer y cuando te ofrecen un trabajo así cuesta mucho decir que no. Hay nuevas ideas, con mucha música en español y haciendo que la gente madrugue con alegría. Creo mucho en la gente y cada vez menos en la política. Yo siempre trabajo para hacerlo bien y el reto o la presión me la pongo yo siempre. Siempre digo que yo compito contra mi mismo. Intento mejorarme a mí mismo, Hay un equipo espléndido que va a ser lo más gratificante, pero trabajar en la radio, en la tele, siempre es estar pendiente de los números.

P: ¿Contento con los resultados de Tu cara no me suena todavía? Han sido más discretos que los de la versión con famosos, ¿se podría hablar de fracaso?.

M: No te creas, piensa que al final la competencia cambió el producto, con lo cual nos enfrentábamos a La Voz kids que estaba dando unos resultados buenísimos. El producto ha hecho hueco, la marca está muy sólida y estoy mega feliz de que Antena 3 apostara por un programa cien por cien español y que sigue teniendo muy buena salud después de tantos años. Eso es un elemento distintivo que nos hace muy felices.

P: Aún así, ¿hay posibilidad de renovar el formato con anónimos?

M: No creo que estemos muy lejos de la renovación, por que los números han sido muy buenos. Pero siempre vamos empezar primero por tu cara me suena, que además este año va a contar con muy buenos nombres. Es que al final, con la edición con anónimos y la edición con famosos, el formato se va empoderando. La edición de famosos va a exigir un plus a todo concursante que venga.

P: El programa ha hecho muy populares a ciertos concursantes como Patricia Aguilar o Keunam, ¿crees que la mecánica de pasar concursantes directamente a la final influyó en el hecho de que no terminara de despegar la audiencia?

M: Por eso el programa se llamaba, ahora ya nos suenan sus nombres y su talento. Pues le doy una vuelta a lo que dices, me parece muy sabio. Es cierto que a nivel de mecánicas hay cosas que aún deben de perfeccionarse un poco. El producto ha estado muy bien, ha dado muy buen resultado y creo que es posible que veamos otra temporada más, pero esos cambios que apuntas igual son interesantes.

P: ¿Seguirás durante el verano con tu gira homenaje a Bruce Springsteen?

M: Hemos tenido muy buenas críticas en la prensa. Estamos recorriendo España, será un verano muy movido. Así que vacaciones van a ser poquitas, a lo mejor siete días seguidos, no más (risas). Con la banda me lo paso muy bien, no quiero dejar de hacerlo.

P: ¿Si tuvieras que quedarte con un trabajo, sería en televisión, radio o música?

M: Todo. Al final lo que se trata es trabajar duro para preparar lo que tienes que hacer, y después, disfrutarlo. Soy feliz haciendo radio, televisión y música. Me gusta trabajar duro y luego disfrutar de resultado.