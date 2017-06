P: No descansas. Estás en una de tus mejores etapas profesionales.

Sandra: A mí eso de los picos, del mejor, peor…no me gusta decirlo. Te digo que lo estoy disfrutando mucho y estoy con una serenidad que me hace disfrutar del momento. El no juzgarme tanto, el no exigirme tanto, porque al final hay que soltar un poco y pasárselo bien.

P: ¿Te consideras más escritora o presentadora?

S: Es un todo. El papel de presentadora lo disfruto mucho, el de escritora me sirve para meterme en mi propio mundo imaginario y crear. Me he pasado toda la vida escribiendo pero más allá de eso creo que está muy compensado en nosotros, los periodistas, porque hay una parte de nuestra profesión que es estar de puertas para fuera y otra que es escribir en la que necesitas soledad.

P: Fuiste de las pocas que logró agotar libros en la Feria del Libro de Madrid.

S: Fíjate que eran nueve firmas, el libro no era una novedad, era mi primer libro de no ficción. En dos ocasiones se agotaron los tres libros, fue increíble. Los medios destacaron la gran cantidad de ventas de esos días y eso sí que te da mucha satisfacción. Es algo que creas desde el origen hasta el final. Supervivientes una de las joyas de la corona de Telecinco y formar parte de ello es como estar en la cima de la montaña. Pero la montaña es un gran equipo que hace que estemos ahí. Pero es verdad que el éxito es de todo el mundo y el libro es un éxito más personal. Cuando la gente se te acerca y te dice que se ha emocionado con algo que ha partido de ti, es muy satisfactorio.

P: ¿Cómo estás viendo la nueva edición de Supervivientes? ¿Tienes algún favorito?

S: Está todo muy repartido, se están entregando todos, no hay un claro ganador. Esta edición está siendo de esas que apetece estar dentro porque hay mucho juego, hay supervivencia, hay convivencia, hay amor, con lo cual está siendo espectacular.

P: Después de Supervivientes, ¿vacaciones o nuevos proyectos?

S: En la tele salen cosas de un momento a otro y te avisan de la noche a la mañana. Yo tengo las maletas siempre preparadas pero todavía no puedo decir que me voy de vacaciones.

P: ¿Te apetecería volver a presentar un espacio sobre actualidad y política?

S: Me lo estoy pasando muy bien con el entretenimiento. Conectada con la actualidad no puedo dejar de estar. Estamos en un momento muy complejo donde si vuelvo a la política me gustaría poder hacer algo mucho más personal de lo que hice.

P: ¿Cómo estás asimilando el haberte convertido en protagonista de las portadas del corazón?

S: Tenía la sensación de no poder evitarlo, de que se te va de las manos y recordando esa frase de que no puedes remar contracorriente. Te resignas e intentas que te ocupe los menos minutos posibles de emociones no buenas. Entonces al final lo vas integrando. Yo puedo entender que hay temas que interesan porque todos somos compañeros, lo que se debe mantener es el respeto.

P: ¿Seguirás manteniendo tu perfil discreto con respecto a tu privacidad?

S: Yo nunca me he escondido, pero lo voy a seguir haciendo dentro de mi coherencia. Mi coherencia es la normalidad. La exposición no me gusta mucho así que seguiré en esa línea.

P: Hace unos días te premiaron con un Triángulo Visibilidad 2017 que reconocen la labor a favor de los derechos LGTB. Fue muy emocionante la dedicatoria a Nagore y a tu hermana.

S: Es que significa un reconocimiento personal. Todos en un momento determinado tenemos ese vértigo o ese miedo al rechazo cuando hablas de tu orientación sexual. Las consecuencias, esas primeras veces y la aceptación propia. Todo lo que en este país es minoría cuesta de asumir, de aceptar y de tolerar. Yo, como el resto, he tenido un camino personal que fue muy emotivo porque recordé o resumí lo que ha sido mi vida desde algo tan gráfico como los cumpleaños o las navidades en las que mis hermanos traían a sus parejas, yo no llevaba a nadie, pero tampoco nadie preguntaba nada. Y dices, ¿es que nadie me va a preguntar? Yo me decía, pensarán que he hecho un pacto de celibato.(risas) Llegó un momento en el que me cansé y ocurrió como en ¿adivina quién viene a cenar esta noche?

P: Dentro de poco empezarán a incluirte en las listas de los famosos LGTB más influyentes, ¿estás preparada?

S: La normalidad es donde yo aspiro, pero es verdad que España es el país donde la ley llegó mucho antes de que la sociedad estuviera preparada. Hay cierta responsabilidad en los que estamos en la esfera pública. Igual que denunciamos el maltrato animal, el maltrato al ecosistema, ¿por qué no nos vamos a significar con esto? Precisamente esa fue la razón por la que yo decidí dar el paso, porque no era fiel a mí misma y me vi con la responsabilidad de dar voz. El problema es que luego eso se convierta en la norma de que cada entrevista tenga que estar centrada en eso. Yo puedo hablar de muchas cosas y al final molesta que siempre se vaya a lo mismo.