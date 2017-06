Las confesiones de Rosa López en su nuevo 'reality': "El deporte me salvó la vida"

"No soy Rosa de España ni Rosa 'la gorda'", anunciaban los spots de Soy Rosa, el nuevo reality sobre la vida de Rosa López que muestra en primera persona cómo es el día a día de la primera ganadora de Operación Triunfo quince años después, ya convertida en un icono en España. Siguiendo la estela de otros famosos como Las Campos, Ana Obregón o Tamara Falcó, la artista estrenó este lunes su propio programa en TEN coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum Kairós, "momento de Dios", un disco que sale "en el momento indicado, cuando tiene que pasar" y en el que muestra su faceta como compositora.

Después de unos años en los que parecía que su carrera no remontaría, 2016 fue el momento de las oportunidades. Con el reencuentro de OT, su participación como concursante en Tu cara me suena, su regreso a Universal y el nuevo reality, Rosa López, de 36 años, lo tiene claro: "Ahora siento que estoy empezando mi carrera". La cantante es uno de los personajes artísticos más queridos de nuestro país, prueba ello el edulcorado programa autobiográfico repleto de invitados y amigos y los consiguientes comentarios en las redes sociales, donde no faltaron los elogios. A pesar de tanto elogio, da la sensación de que Rosa no ha venido a contarnos nada que ya sepamos, sino que más bien se trata de una promoción muy larga de su nuevo trabajo.

Desde que saltó a la fama, Rosa es considerada como un modelo a seguir y un ejemplo de superación. Entró a la academia con tan sólo 20 años, recordó, un lugar donde, entre otras muchas cosas, aprendió a depilarse. Así se lo contó a la cantante y amiga Lorena Gómez, ganadora de OT en 2006, en una versión a la española del Carpool Karaoke de James Corden, donde piloto y copiloto se cuentan confidencias. "Mi madre no me dejaba depilarme, me decía 'tú no tienes pelillos en las piernas' y yo me veía como Macario", contó entre risas. Lorena sólo tuvo buenas palabras para ella: "Es una persona muy noble que nunca te va a hacer nada malo. Confío plenamente en ella". Precisamente, su madre fue una de las invitadas especiales en el primer capítulo. "Fuera miedos, vamos a dejarnos de tonterías. El consejo que le doy a mi hija es que no cambie nada".

Cambios quince años después de 'OT'

De aquella Rosa todavía queda una personalidad dulce pero a la vez arrolladora, siempre dispuesta a sumar a los que le rodean. Sin embargo, sus hábitos han dado un giro de 180 grados. Se levanta a las 5:30 de la mañana y a las 7:00 ya está entrenando. A pesar de que no soporta las dietas y con la alimentación vegana sólo consiguió engordar, cuenta que el deporte le salvó la vida. "Cuando éramos pequeños comprábamos 11 barras de pan. Mis hermanos querían para merendar cada uno una barra para el bocadillo", contó como anécdota y recordó que antes de entrar en la academia pesaba 110 kg.

No faltó en el reality Geno Machado, una de sus compañeras en OT1 convertida en gran amiga. Geno recondujo su carrera profesional: en la actualidad es empresaria y tiene su propia escuela de canto. "Sé lo que he conseguido y para mí he triunfado", confesó. "Rosa es pura y tan humana que gustar estar con ella", dijo sobre la cantante, cuyo programa consiguió ser lo más comentado en Twitter en la noche del lunes.