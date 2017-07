Cómo Gloria Camila toreó (de manera ejemplar) a Carmen Borrego

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar, Rosa Belmonte y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los asuntos de la actualidad social. Incluyendo el regreso de Gloria Camila Ortega tras su expulsión de Supervivientes, o más bien, según la subdirectora Isabel González, en "cómo gana cuando tiene una cámara delante y no a su novio detrás".

La mesa de la crónica rosa se refirió entonces a la deslenguada y borde pareja formada en la isla por Gloria Camila y Kiko, quien ya la ha pedido matrimonio (antes, eso sí, de descubrirse su pasado con Apolonia Lapiedra, una de las más destacadas actrices porno del panorama español... e incluso su supuesto pasado en el cine erótico).

Pero respecto a Gloria Camila, tal y como dijo Beatriz Cortázar en esRadio, todo cambia cuando el perticipante de Supervivientes se encuentra allí, al límite. "Al límite de no comer, de la convivencia, del tiempo, de la higiene... Peor es eso que pasar hambre. Habría que vernos a nosotros en esa situación, sin comer, dormir o ducharnos".

El momento cumbre del debate de Supervivientes del domingo fue su careo con Carmen Borrego, la hermana de Terelu Campos e hija de María Teresa, que dio varios momentos de tensión gracias a lo desenvuelta que es la hija de Ortega Cano a la hora de decir las cosas. Se da la circunstancia de que Borrego mantiene una relación de amistad muy cercana con Rocío Carrasco, hermanastra de Gloria Camila y con la que mantiene una nefasta relación familiar.

La hija del diestro Ortega Cano no lleva por tanto especialmente bien con el clan Campos, y aseguró sin vergüenza haberse sentido "mal tratada" por ellas. En el recuerdo estaba un corte de mangas que la veterana María Teresa realizó en antena -sin saber que estaba siendo captada por las cámaras- en un vídeo en el que aparecía Ortega Cano. Un momento que en su momento fue replicado con contundencia por la joven.

Que espetó a Borrego con un "y prefiero hablar de los temas que me duelen, para así superarlos. Así que sigo sin creérmelo", en referencia a las disculpas posteriores.

"Gloria Camila tiene algo taurino en como templa, en cómo contesta a Carmen Borrego, que a ella no le impone nada. Le cuenta tranquila que su hermana le ha bloqueado en whasatapp y que está segura que no hablan bien de ella. Gana cuando no tiene a Kiko delante. Está unpoco más centrada, y también alimentada", juzgó Beatriz Cortázar en esRadio.