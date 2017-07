Malas noticias para Gloria Camila en su vuelta a España tras ser la última expulsada de Supervivientes. Una experiencia que según la hija de José Ortega Cano, habría conseguido consolidar su relación con Kiko Jiménez, que aún sigue en Honduras concursando. Antes de que la joven abandonara la isla, los jóvenes se prometieron amor eterno y protagonizaron la primera pedida de matrimonio de la historia del reality. Sin embargo, las cosas se han complicado para la pareja debido a una posible infidelidad del extronista.

Rafa Mora fue el primero en afirmar que Kiko podría haber sido desleal a su novia con la actriz porno Apolonia Lapiedra. Y es que las voces que sitúan al extronista dentro del cine para adultos no han parado de sonar desde su entrada en el concurso. La actriz lo define como un joven con un pasado oscuro, ambicioso y en busca de la fama a cualquier precio.

María Patiño entrevistó a Apolonia en el programa Socialité, y confesó que se conocían desde hace "tres o cuatro años", antes de que el extronista comenzara su relación con Gloria. Contactaron a través de las redes sociales, donde él le decía que "era muy guapa y le gustaban sus escenas de cine porno". Pero lo más sorprendente llegó cuando la actriz desveló que Kiko le propuso hacer un montaje: "Me dijo que una relación entre un extronista y la actriz de cine X revelación del momento daría mucho que hablar". Ella decidió no aceptar la proposición tras ver su relación con "gente del cine X que no me gusta". La actriz se refiere a la relación de Kiko con Torbe, un importante productor de cine para adultos, durante el rodaje de la webserie porno Remigio. "Ha hecho cosas, más de una película y conoce a gente. Está con Gloria Camila por fama,por el faranduleo", afirmó a María Patiño.

Por su parte, Kiko Matamoros también ofreció información sobre la relación de Kiko con el porno: "Hace unos años hizo un casting en la Sala Bagdag y lo recharazon".