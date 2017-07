Fuga en directo de una reportera de TVE: "Lo he hecho mal, joder"

Mar Chércoles, reportera de TVE, vivió este viernes un divertido momento al abandonar en directo una conexión que estaba realizando para el Telediario 2 presentado por Ana Blanco. La periodista debía de informar sobre las inclemencias climatológicas en Madrid. Tras recibir el paso de la presentadora, Chércoles comenzó a informar sobre las inundaciones causadas por las lluvias, sin embargo, empezó a trabarse y tuvo que recurrir a sus notas para retomar la información.

Los nervios le causaron una mala pasada y terminó saliendo del plano: "No, lo he hecho mal. Joder, me he equivocado", se le oía de fondo creyendo que la conexión había terminado quedándose sin tiempo para concluir su información.

Según explicó en sus redes sociales más tarde, el problema fue que mientras estaba en directo, comenzaron a hablarle por el pinganillo y se despistó: "Te quieres morir cuando empiezas un directo, te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos", escribió, agrandeciendo el apoyo recibido.

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) July 7, 2017

Ya no soy el único al que alguna vez le ha pasado algo así. Mañana será otro día... mejor. Ánimo y a seguir haciendo 📺 — Vicente Vallés (@VicenteVallesTV) July 7, 2017

.@MarChercoles te mando un fortísimo abrazo y muchísimo apoyo. Todos cometemos fallos pero lo que nos hace grandes es levantarnos. Ánimo! — Antonio Pampliega (@APampliega) July 7, 2017