Paz Guerra volvió el sábado a Sábado Deluxe después de su primera gran entrevista en los platós, en la que confesaba el calvario que estaba viviendo desde que su hijo, Alejandro Albalá, comenzará una tormentosa relación con Isa Pantoja. Sin embargo, en esta ocasión, Paz contó con una sorpresa que no esperaba.



Aunque la suegra de Chabelita confesó que acudía al programa porque "estar aquí de nuevo es la última bala que tengo", su aparición televisiva no ha provocado precisamente un acercamiento con su hijo, sino todo lo contrario, consiguiendo que Alejandro entrase en directo para reprender a su madre, convirtiéndose este en el primer contacto entre ambos en bastante tiempo.

"Yo estoy con Isa por que yo quiero. Me da rabia que mi madre tenga que ir a un programa porque nadie tiene que faltarle al respeto a mi pareja. Lo único que hace yendo al programa es empeorar la situación" ha defendido Albalá mientras Paz se negaba a hablar con él, tal y como tenía firmado por contrato.

"No hace falta que monte un circo, los problemas se solucionan en casa" aseguraba el joven, que confesó: "Isa puede pensar que yo estoy compinchado con mi madre para que ella vaya a televisión. Todo esto nos está afectando a nivel de pareja. Es normal que Isa dude", dijo, hablando por primera vez de sus problemas con su pareja.

Pero esta no fue la única llamada sorpresa de la noche. Dulce también decidió entrar por teléfono para defender a su niña: "Que deje de hacer esas acusaciones a mi niña. No creo que esta sea la mejor forma de recuperar a su hijo. A mi niña no le gusta que se siente en los platós".