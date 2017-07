Los cuatro finalistas definitivos de 'Supervivientes'

A punto de cumplirse cuatro meses del inicio de su arranque, Supervivientes vivió este jueves la semifinal y la última gala en Honduras para los concursantes, ya que la gran final tendrá lugar en Madrid. A Laura Matamoros y José Luis se unieron este jueves Alba Carrillo e Iván como nuevos finalistas del reality, mientras que Alejandro y Kiko -desterrado desde hace un mes- resultaron expulsados tras el televoto del público.

Sin embargo, la organización quiere estirar un poco más el juego y el desenlace del programa y sólo José Luis y Alba son los finalistas oficiales. El ganador de Masterchef fue inmune a las últimas nominaciones tras ganar la prueba del líder, y la modelo se libró de los votos de sus compañeros. Por tanto, Laura y Kiko todavía pueden quedarse a las puertas de hacerse con el gran premio de 200.000 euros.

Entre lágrimas se despidió Lara Álvarez de los cuatro meses de concurso agradeciendo a todos los que hacen posible que el programa salga adelante desde Honduras. "No han cambiado el corazón, la ilusión y la fuerza de la gente que ha hecho posible las más de 40 galas. Un equipo que ha hecho que Sandra Barneda, Jorge Javier y yo brilláramos. Es muy difícil pero tenemos que afrontar el camino al cambio, pero para poder hacerlo, antes tenemos que apagar la Palapa", dijo la presentadora para despedirse.

En la última semana en Honduras las peleas no han cesado, aunque los concursantes se han prometido no volver a discutir, algo que se les hará más fácil ahora que están a punto de volar a Madrid para enfrentarse a la final. José Luis es uno de los candidatos que suenan con más fuerza para convertirse en el mejor superviviente de 2017. Laura Matamoros y Alba Carrillo unieron fuerzas durante la gala mientras él trataba de mantener la compostura. El cocinero está cansado de las acusaciones de sus compañeras, entre ellas la de machista. Ya no queda lugar para los gritos ni las discusiones, sino que será el público quien decidirá a su favorito la próxima semana.