Hace unos días, el cómico Ángel Martín prendió la mecha dejando caer en redes sociales un más que posible regreso del programa que le hizo popular, Sé lo que hicisteis. En él, Martín realizaba junto a la presentadora Patricia Conde, que también reforzó su fama anterior con el espacio, un repaso satírico a la actualidad televisiva y actual.

"¿Os imagináis que volviera 'Sé lo que hicisteis' once años después? ¿Volvemos o qué?", preguntó el cómico en Twitter, utilizando el hashtag de las iniciales del programa SLQH.

Naturalmente, y dado el éxito de Sé lo que hicísteis -así como su abrupta marcha del mismo- los internautas se lanzaron en masa a preguntar.

Ahora es la propia Patricia Conde quien ha vuelto a espolear el tema en Instagram. La presentadora ha confirmado contactos con Ángel Martín y se manifiesta encantada de comenzar. Eso sí, después de haber resuelto ciertas diferencias entre ambos que no se sabe muy bien si son ficción o realidad...

"Me ha llamado Ángel Martín para que vuelva con él. Ya le perdoné por lo que me hizo... pero.... no sé .... sé que habría algunas tiranteces, un poquito de rencor, discutiríamos la mayor parte del tiempo...como Rachel y Ross en Friends, como Bruce Willis y Cybill Shepherd en Luz de Luna o Michael Douglas y Kathleen Turner en La guerra de los Rose".

Patricia Conde, ilusionada | Instagram

Conde remeta con un "¡Por dios, qué divertido! ¡Sí quiero!", además de un "calentando motores" dejando la puerta abierta a un más que posible "revival" del programa que puso de moda el humor en la sobremesa de La Sexta.

La cadena no se ha manifestado al respecto de manera oficial, por lo tanto, la pelota queda en el tejado de Atresmedia y La Sexta, quizá valorando la posibilidad de resucitar uno de sus espacios más exitosos. Sé lo que hicisteis estuvo en antena durante siete temporadas, desde 2006 a 2011.