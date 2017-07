Supervivientes está en la recta final después de cuatro meses y Laura Matamoros, Alba Carrillo, Iván González y José Luis Losada son los finalistas del concurso y aspirantes a hacerse con el premio de 200.000 euros. En un casting repleto de rostros conocidos y habituales de Telecinco, el concursante de Mastechef 4 ha conseguido llegar a la final y meterse al público en el bolsillo. Son muchos los que dudan de las posibilidades del cocinero teniendo en frente a dos "pesos pesados" como Carrillo y Matamoros, que cuentan con una legión de fans y cierto favoritismo por parte de la cadena, además del provecho que Telecinco puede sacar si alguna de las dos se convierte en ganadora.

El paso por Honduras de José Luis no ha sido nada fácil, pero sabía a lo que venía. El chef se ha tomado muy en serio que el objetivo del concurso es convertirse en el mejor superviviente sin tener en cuenta los líos familiares ni las historias personales de los robinsones. Muy campechano y trabajador, el vasco ha demostrado que es el concursante perfecto para este tipo de formato si lo que se busca es premiar la supervivencia. Y no ha sido fácil, pero ha sabido mantener el tipo en infinidad de ocasiones, sobre todo en las peleas con Alba y Laura. Gala tras gala hemos visto como tragaba saliva mientras la hija de Kiko Matamoros le dedicaba todo tipo de improperios.

El espectacular cambio físico de José Luis

A pesar de los conflictos, vivió su episodio más duro cuando sufrió un cólico nefrítico en mitad de una de las galas. Tras ser atendido por el doctor y todavía con una bolsa de suero colgando, el cocinero se vio obligado a aguantar la expulsión de su compañero Kiko en directo y a nominar todavía con mareos, aunque trató de tranquilizar a su mujer con unas escuetas palabras. Fue trasladado al hospital y continuó aún sabiendo que tendría que llevar una alimentación especial olvidándose de la sal y vivir a base de arroz y lentejas. Pero aquello no le ablandó el corazón a algunos de sus compañeros."Me parece injusto darte más lentejas y más arroz. Tu enfermedad no es mi problema. En estas condiciones no me parece justo que estés aquí. Me quitas mi trozo de comida porque tú estés enfermo", le dijo Laura Matamoros sin cortarse. "Estamos en un concurso, que esto pase en la vida real me parece muy bien, pero aquí venimos a por un premio. Eliad y Bibi se tuvieron que ir. Si no está bien que se vaya", añadió Alba Carrillo.

A pesar de los intentos de desprestigio de sus enemigas, el chef y expintor ha superado con éxito gran parte de las pruebas a sus 41 años, ha sufrido todo tipo de calamidades y se alzó como primer finalista oficial el pasado jueves tras ganar la prueba del líder. Ya tiene a gran parte del público de su parte y el apoyo de colaboradores como Mila Ximénez y Belén Esteban, sólo falta que el público le escoja como favorito con sus votos. ¿Será José Luis el gran superviviente de 2017?

Belén Esteban: José Luís es el gran superviviente y merece ser el ganador.

Milá: Es el mejor, que gane ya!

