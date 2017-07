Carlos Baute, censurado por Maduro: "Me gustaría estar armado para poder amenazarlo"

Hace unas semanas el cantante venezolano Carlos Baute lanzó su nuevo single con el nombre Vamos a la calle, dedicado al pueblo de Venezuela, en la que anima a la gente a manifestarse ante la grave crisis social y política que atraviesa el país. Días atrás, el cantante exponía el miedo que tiene de volver a Venezuela, donde su canción ha sido censurada.

Este lunes, Baute visitó All you need is love… o no donde se reencontró con Risto Mejide, con el que se rumoreaba que no tenía buena relación debido a un comentario del presentador criticando una actuación del cantante en Operación Triunfo. De hecho, Baute tenía bloqueado en Twitter a Risto desde 2014 tras la aparición de Marta Sánchez en Viajando con Chester, el programa que presentaba por aquél entonces Mejide, y en el que la cantante no tuvo palabras muy amables para el venezolano. No obstante, Baute llegó al programa con ganas de limar asperezas con el presentador, incluso en uno de los momentos de la noche se escuchó al presentador decirle al cantante que le fastidiaba porque al final "le iba a caer bien".

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Mejide le preguntó qué es lo que haría si tuviera a Nicolás Maduro delante, a lo que el cantante respondió tajante: "Si tuviese a Nicolás Maduro delante me gustaría estar armado para poder amenazarlo y decirle que tiene que ir a la cárcel".

Definió la política de Maduro como un "narco régimen totalitario". Las palabras de Carlos fueron muy críticas, asegurando que él no viaja a Venezuela por miedo a que le pongan droga en la maleta o cualquier cosa para tener un motivo para detenerlo, y aseguró que está en una lista negra. Prueba de ello es la censura de su single Vamos a la calle con el que el artista proclama que la ciudadanía salga a las calles y luche por su libertad.