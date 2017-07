Supervivientes 2017 ya tiene a su ganador. El exconcursante de Masterchef José Luis, consiguió imponerse a dos pesos pesados como Alba Carrillo y Laura Matamoros y llevarse a casa el ansiado premio de 200.000 euros. Querido y criticado a partes iguales, el cocinero ha logró la victoria centrándose en la parte menos polémica del concurso, evitando los enfrentamientos con sus compañeros y disfrutando de sus ganas de aventura y supervivencia.

La noche empezó con la expulsión de Iván González, que se convirtió en el cuarto finalista al no lograr vencer a Laura Matamoros en la batalla del televoto por lo que, después de tres meses de concurso, se quedó a las puertas de competir por la victoria del reality. El tronista ha tenido un paso bastante irregular por el concurso. Durante las primeras semanas de concurso apenas lo vimos y a punto estuvo de abandonar tras un golpe en la espalda por el que le ofrecieron abandonar sin tener que pagar la penalización. Sin embargo, desde entonces Iván cogió fuerza y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la edición debido a la complicada convivencia con sus compañeros.

Contra todo pronóstico, Alba Carrillo daba la sorpresa de la noche al vencer a su amiga Laura Matamoros, que se tuvo que conformar con un tercer puesto. La ex de Feliciano López se enfrentó a José Luis por el premio de 200.000 euros. Cualquiera de los dos, hubiera sido un digno ganador, José Luis por superviviente y Alba por concursante. Finalmente, el manchego se imponía a la modelo y se alzaba con el primer puesto.

Kiko desenmascara a Lucía

Kiko Jiménez, quinto finalista del concurso, llegó al plató muy decidido a saldar sus cuentas pendientes con Lucía Pariente. El novio de Gloria Camila avisó a Jorge Javier: "Te voy a contar un secreto que me he callado durante mucho tiempo". Y es que aún había cosas que desconocíamos de la visita a Honduras de la madre de Alba Carrillo y que terminó con su expulsión tras una monumental discusión con Kiko.

Según reveló el superviviente, Lucía no había jugado limpio durante la semana que convivieron juntos: "Las cámaras y los redactores están siempre muy pendientes de nosotros, incluso cuando salimos de aquí siempre hay un redactor que nos acompaña para no conocer nada del exterior, pero tengo que decir que lo sé todo. Tengo que dar las gracias a Lucía porque sé lo que ha ocurrido fuera del concurso. La enfermedad de María Teresa, la entrevista de Leticia Sabater hablando sobre mi relación....Me lo contó todo detrás de cámaras". Lucía no negó lo sucedido aunque reconoció que sólo algunas cosas eran verdad.

No había tiempo, debido a lo acelerada que iba desarrollándose la gala, y el programa pasó por alto la revelación de Kiko. No obstante, le instó a contarlo todo en la gala especial del próximo jueves.